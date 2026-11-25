Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến ngày 23-11, xã Thiên Lộc triển khai GPMB 67 dự án thuộc 5 nhóm lĩnh vực, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 594,25ha, liên quan đến 12.217 hộ dân. Xã đã hoàn thành GPMB 6/64 dự án.

Trong tháng 11, xã ban hành 2.071 thông báo thu hồi đất thuộc 3 dự án; phê duyệt 2.075 phương án bồi thường, hỗ trợ của 12 dự án; tổ chức chi trả 2.012 phương án thuộc 16 dự án, với tổng kinh phí 1.136,1 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 7.712 hộ, tổng kinh phí 2.702,44 tỷ đồng; chi trả cho 6.836 hộ, với số tiền 2.870,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, xã đã chi trả cho khoảng 1.489 hộ, với số tiền 1.050,74 tỷ đồng; diện tích đất đã thu hồi đạt 76,52ha. Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, giai đoạn 2, xã đã bàn giao 1,701ha mặt bằng, gồm đất của 97 hộ dân và đất do UBND xã quản lý, phục vụ thi công.

Đối với 7 dự án trọng điểm đang tập trung triển khai, gồm 4 dự án đầu tư công và 3 dự án ngoài ngân sách, nhiều dự án đã đạt kết quả tích cực. Trong đó, Dự án Khu đô thị mới G19 hoàn thành GPMB 683/683 hộ, di chuyển 289/289 ngôi mộ. Dự án Khu đô thị mới G8 cơ bản hoàn thành GPMB, đạt 664/665 hộ...

Các đồng chí lãnh đạo xã chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ GPMB tại một số dự án còn gặp khó khăn do việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; di chuyển số lượng lớn mồ mả và xử lý các vi phạm tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng. Riêng Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, việc hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, trích đo thửa đất và bố trí nguồn vốn của nhà đầu tư cần tiếp tục được tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh, GPMB là tiền đề, hạ tầng mở ra không gian phát triển cho Thiên Lộc. Kết quả GPMB cũng là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và uy tín của cán bộ, đảng viên trước nhân dân.

Đồng chí yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu và các ủy viên phụ trách địa bàn; những nội dung đã giải trình, cam kết tại hội nghị phải được ghi rõ trong thông báo kết luận. Tại kỳ giao ban tháng 12, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm điểm, kiểm đếm từng nhiệm vụ theo cam kết; Ủy ban Kiểm tra có trách nhiệm giám sát. Những trường hợp chậm trễ do chủ quan, né tránh, thiếu trách nhiệm trong vận động nhân dân sẽ bị xem xét, phê bình và đưa vào kết quả đánh giá.

Bí thư Đảng uỷ xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Đối với nhóm 20 dự án chỉ còn vướng mắc nhỏ, đồng chí Phạm Xuân Toàn yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-11. Trường hợp không bảo đảm tiến độ, đơn vị được giao nhiệm vụ phải báo cáo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân và thời hạn hoàn thành. Với các dự án chậm, các ủy viên phụ trách phải trực tiếp xuống hiện trường, xác định rõ vướng mắc, trách nhiệm và cam kết thời gian xử lý.

Nhấn mạnh cuối năm là thời điểm thuận lợi để di chuyển mồ mả, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Lộc yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương trình kế hoạch kê khai, kiểm đếm, di chuyển mồ mả, đặc biệt là 100 ngôi mộ tại Tuyến 2; xác định cụ thể tiến độ từng khu, từng thôn và trách nhiệm phối hợp.

Về xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phục vụ GPMB, các ban, ngành, đoàn thể, thôn tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ phối hợp xác minh nguồn gốc, quá trình hình thành công trình, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Những trường hợp không đủ điều kiện cần chủ động tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; đối với vi phạm kéo dài, UBND xã xây dựng phương án và kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định.