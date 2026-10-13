Xã Thiên Lộc: Phát huy nguồn lực doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế

Tạo việc làm, đóng góp cho địa phương

Theo thống kê, xã Thiên Lộc hiện có khoảng 3.800 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong đó, 106 doanh nghiệp lớn tập trung tại Khu Công nghiệp Thăng Long. Nhiều doanh nghiệp có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 55.000 lao động, với thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/người/tháng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghiệp Thăng Long, Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long hiện tạo việc làm cho 680 lao động, với mức lương trên 14 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu 8 tháng năm 2026 của công ty đạt khoảng 60 triệu USD. Ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Bên cạnh các doanh nghiệp quy mô lớn, xã Thiên Lộc có những cơ sở sản xuất khai thác lợi thế của địa phương, trong đó có các sản phẩm gắn với nghề truyền thống và chương trình OCOP.

Mô hình sản xuất nấm lim xanh của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Hải Nam. Ảnh: PV

Tại thôn Võng La, nghề làm đậu Chài được duy trì thông qua hoạt động sản xuất của Hợp tác xã Thanh niên Võng La. Hiện nay, hợp tác xã cung ứng ra thị trường 2,5-3 tấn đậu mỗi ngày, doanh thu trung bình hằng năm đạt 3-4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 8-12 triệu đồng/người/tháng.

Để duy trì nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường, hợp tác xã chú trọng chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời quan tâm đến bao bì, nhãn hiệu và phương thức tiêu thụ sản phẩm. Ba sản phẩm của hợp tác xã, gồm: Đậu phụ trắng, đậu phụ nướng và đậu phụ nhân cháy thịt đều đạt OCOP 3 sao.

Anh Trần Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Võng La cho biết, hợp tác xã xác định phải giữ được chất lượng, hương vị đặc trưng của đậu Chài. Cùng với kinh nghiệm làm nghề, đơn vị từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng với sản phẩm ống hút rau củ làm từ tinh bột củ quả, là một trong những sản phẩm đầu tiên của thành phố Hà Nội đạt OCOP 5 sao; Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Hải Nam với mô hình nuôi trồng, sản xuất nấm lim xanh. Sản lượng nấm lim xanh của hợp tác xã liên tục tăng qua từng năm; giai đoạn 2024-2025 đạt khoảng 200-300kg/năm.

Trên địa bàn xã còn có Công ty cổ phần Gốm cổ Luy Lâu Việt Nam với các sản phẩm gốm có giá trị thẩm mỹ, được thực hiện bởi các nghệ nhân có tiếng trong ngành...

Lãnh đạo xã Thiên Lộc thăm mô hình sản xuất nông nghiệp xanh trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Các mô hình trên cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại xã Thiên Lộc. Bên cạnh việc thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và sản phẩm đặc trưng cũng là hướng khai thác nguồn lực kinh tế tại chỗ, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Cải thiện môi trường đầu tư, khai thác dư địa phát triển

Theo Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng, địa phương có lợi thế về vị trí, Khu Công nghiệp Thăng Long và dư địa phát triển đô thị. Khu công nghiệp có quy mô khoảng 300ha, được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài hoạt động.

Cùng với đó, trên địa bàn và khu vực liên quan đang có nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn, như: Cầu Thượng Cát, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, các khu đô thị G8, G19. Các dự án này sẽ bổ sung hạ tầng, dịch vụ và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân; đồng thời, hệ thống giao thông khung dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng cường kết nối xã Thiên Lộc với các khu vực lân cận.

Đây là những lợi thế, cơ sở để các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào thương mại, dịch vụ, logistics, các dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị...

Xã Thiên Lộc gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và doanh tiêu biểu nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Về định hướng phát triển, lãnh đạo xã Thiên Lộc cho biết, địa phương đang nghiên cứu xây dựng đề án phát triển xã theo định hướng xã, phường xã hội chủ nghĩa cùng Đề án “Làng trong đô thị - bản sắc, xanh, văn minh, thông minh, đáng sống”. Xã đồng thời nghiên cứu giải pháp thúc đẩy kinh tế đêm gắn với văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí; khai thác các không gian công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân và tạo thêm việc làm. Theo lãnh đạo xã Thiên Lộc, việc triển khai các hoạt động này cần sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng, tổ chức và vận hành sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng cho biết, xã xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, xã tập trung huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường...