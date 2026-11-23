Lãnh đạo xã Thiên Lộc tặng hoa chúc mừng các đơn vị. Ảnh: PV

Trình bày diễn văn tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng cho biết, xã hiện có 24 di tích lịch sử, văn hóa cùng nhiều lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp được các thế hệ nhân dân gìn giữ.

Trong năm 2026, 9 lễ hội truyền thống trên địa bàn được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai sâu rộng, với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,9%, thôn văn hóa đạt 100%, tỷ lệ hỏa táng đạt 99%. Toàn xã tổ chức 7 đêm văn nghệ cấp xã và 27 đêm văn nghệ tại các thôn. Hệ thống 18 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại 14 thôn từng bước phát huy vai trò là nơi sinh hoạt, giao lưu, gắn kết nhân dân.

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm. Trong năm, xã hoàn thành các hạng mục tu bổ Miếu Mạch Lũng, Chùa Chài, Đình Đại Độ; tiếp tục triển khai tu bổ, tôn tạo Miếu Lũng Đông, Chùa Đại Bi, Đền Bầu. Đáng chú ý, xã đã hoàn thành số hóa 4 di tích, đưa vào khai thác trên trang thông tin disanthienloc.vn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng phát động phong trào. Ảnh: PV

Phát động phong trào bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Dũng đề nghị các thôn, câu lạc bộ và tổ chức đoàn thể chú trọng truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đổi mới hoạt động của các nhà văn hóa, phát triển câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá di sản, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

Hưởng ứng phong trào, Trưởng thôn Bầu Lê Thành Long khẳng định cán bộ và nhân dân thôn sẽ cụ thể hóa các nội dung phát động bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực; chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và duy trì phong trào văn nghệ quần chúng.

5 tập thể nhận Cờ Trường tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Tại chương trình, các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội truyền thống; gìn giữ nghệ thuật chèo tại thôn Hậu Dưỡng; phát huy vai trò của nhân dân và các câu lạc bộ trong phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, công nhân và người lao động trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nghệ nhân, người cao tuổi, các câu lạc bộ và đông đảo nhân dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tập trung triển khai hiệu quả Chương trình số 04 của Đảng ủy xã về phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Thiên Lộc thanh lịch, văn minh giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, chú trọng nhận diện, bảo vệ những giá trị văn hóa đặc trưng của từng thôn; phát huy vai trò của nghệ nhân, người cao tuổi trong truyền dạy di sản; tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu, trải nghiệm và trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa. Cùng với nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã cần rà soát, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới nội dung hoạt động của các nhà văn hóa, khu thể thao, câu lạc bộ theo nhu cầu thực tế của nhân dân.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Xuân Toàn cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ và các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích sáng kiến từ cộng đồng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tâm huyết với văn hóa quê hương. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thường xuyên trong mỗi gia đình, thôn xóm, như duy trì câu lạc bộ văn nghệ, truyền dạy làn điệu chèo, giới thiệu di tích cho thế hệ trẻ và giữ gìn cảnh quan nhà văn hóa xanh, sạch, đẹp.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PV

Dịp này, UBND xã Thiên Lộc biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.