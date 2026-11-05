Xã Thiên Lộc: Lời giải nào cho bài toán ô nhiễm chăn nuôi?

Sáng 5/11, tại Trụ sở Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc do ông Lee Myong Sun, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn.