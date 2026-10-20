Xã Thiên Lộc lấy ý kiến quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Noble Vân Trì

Đại biểu và người dân tham dự hội nghị.Ảnh: PV

Theo phương án trình bày tại hội nghị, Đồ án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị N4 tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND thành phố phê duyệt và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu là hình thành khu chức năng đô thị với các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; bảo đảm kết nối với khu dân cư hiện hữu và các dự án trong khu vực, góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc đô thị theo định hướng phát triển khu vực Bắc sông Hồng.

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh trước đây, nay là thôn Thọ Đa, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội; thuộc phân khu đô thị N4.

Người dân đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồ án đề xuất điều chỉnh hình khối một số công trình xây mới, trong đó các khối nhà Block A3 và B3 được hợp khối thành nhà AB3, cao từ 4 đến 12 tầng; các khối nhà Block A4 và B4 được hợp khối thành nhà AB4, cao từ 3 đến 6 tầng.

Phương án hướng tới sự hài hòa giữa công trình xây mới với các công trình hiện hữu, đồng thời bảo đảm kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, duy trì không gian cây xanh và cảnh quan trong khu vực.

Việc điều chỉnh chủ yếu tập trung hoàn thiện hình khối kiến trúc, tổ chức không gian và tăng cường yếu tố cây xanh, phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Tại hội nghị, các ý kiến bày tỏ băn khoăn về tên gọi dự án, lợi ích đối với cộng đồng dân cư và góp ý một số nội dung liên quan đến hệ thống tiêu thoát nước, kết nối giao thông, bảo đảm sự đồng bộ với khu vực xung quanh.

Đại diện Công ty TNHH Noble Việt Nam đã trao đổi, giải thích và làm rõ các ý kiến, kiến nghị của người dân tại hội nghị.

Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Lộc Nguyễn Mậu Thịnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Lộc Nguyễn Mậu Thịnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia của người dân trong quá trình lập quy hoạch.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn và chủ đầu tư nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, làm rõ các ý kiến đóng góp bảo đảm việc hoàn thiện đồ án tuân thủ quy định, hài hòa với lợi ích của cộng đồng dân cư, phù hợp với định hướng quy hoạch chung và điều kiện thực tế của địa phương.