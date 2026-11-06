Xã Thiên Lộc lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Nhàn trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: PV

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe diễn văn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 và báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2026, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Thiên Lộc được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, chú trọng những nội dung mới, thiết thực, gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ của địa phương.

Trong đó, xã đặc biệt chú trọng tuyên truyền những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, Luật Thủ đô năm 2026, Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp từ xã đến các thôn, với sự phối hợp tích cực của Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: PV

Cùng với tuyên truyền pháp luật, xã Thiên Lộc chú trọng phát huy vai trò của các mô hình, câu lạc bộ như “Thanh niên với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Nông dân với pháp luật” và các tổ tư vấn pháp luật của Hội Cựu chiến binh. Nhiều chuyên đề được triển khai, tập trung vào Luật Thủ đô, Luật Đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống bạo lực gia đình, tham nhũng, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá.

Thông qua các hoạt động này, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, UBND xã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các tổ hòa giải, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Việc phát huy vai trò của các tổ hòa giải góp phần hạn chế những bất đồng kéo dài, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân và ổn định tình hình tại địa phương.

Phiên toà giả định về phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: PV

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, xã Thiên Lộc phát động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2026 và Luật Đất đai. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội.

Trong tháng cao điểm, xã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tuyên truyền kết hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp. Công tác truyền thông trực quan cũng được tăng cường thông qua việc treo băng rôn, pa-nô, áp-phích tại các tuyến đường chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan, trường học và địa điểm công cộng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh:PV

Điểm nhấn của Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026 tại xã Thiên Lộc là phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường.

Thông qua hình thức sân khấu hóa hoạt động xét xử, các quy định pháp luật được truyền tải trực quan, sinh động, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nhận diện hành vi bạo lực học đường, hiểu rõ hậu quả và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh. Qua đó, nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, UBND xã Thiên Lộc biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2026.