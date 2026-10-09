Xã Thiên Lộc: Kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy tại các nhà trọ cao tầng

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra tại 19 cơ sở nhà trọ thuộc 7 thôn trên địa bàn xã. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ đất đai, trật tự xây dựng, lối thoát nạn, việc trang bị phương tiện PCCC và các điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với 1 hộ kinh doanh nhà trọ tại thôn Bầu. Ảnh: PV

Trong sáng 9-10, Đoàn đã kiểm tra 4 nhà trọ cao tầng tại thôn Bầu. Các công trình này được xây dựng và đưa vào kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2014 cho tới nay, có chiều cao 6-7 tầng, quy mô số phòng lớn, khoảng 30 phòng.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn ghi nhận một số tồn tại trong công tác PCCC như bố trí lối thoát nạn chưa phù hợp, chưa lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy, hệ thống máy bơm chữa cháy nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số khu nhà trọ có dấu hiệu xuống cấp, điều kiện vệ sinh môi trường và không gian sinh hoạt tại các phòng trọ chưa bảo đảm. Đáng chú ý, ý thức trách nhiệm trong PCCC của một số chủ nhà trọ còn hạn chế.

Kiểm tra lối thoát hiểm tại một công trình nhà trọ cao tầng. Ảnh: PV

Đối với những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở cung cấp bổ sung hồ sơ còn thiếu, đồng thời đề nghị Công an khu vực và lãnh đạo thôn phối hợp đôn đốc, theo dõi việc khắc phục các tồn tại theo quy định.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Lộc Lê Công Hùng - Trưởng đoàn kiểm tra, thời gian qua, công tác tuyên truyền về PCCC đã được xã triển khai thường xuyên.

Kiểm tra hệ thống máy bơm nước phục vụ công tác chữa cháy tại một nhà trọ thôn Bầu. Ảnh: PV

Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh vẫn còn chủ quan trong việc trang bị phương tiện chữa cháy và thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn. Trên địa bàn xã mới đây đã xảy ra hai vụ cháy, tuy chưa gây thiệt hại về người và tài sản nhưng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở nhà trọ.

Đặc biệt, tại các nhà trọ cao tầng, việc bảo đảm lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy và duy trì điều kiện an toàn tại khu vực để xe, tầng hầm có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua đợt kiểm tra, xã Thiên Lộc tiếp tục rà soát điều kiện hoạt động của các cơ sở nhà trọ, yêu cầu chủ cơ sở nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền thôn trong theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhất là người thuê trọ.