Xã Thiên Lộc: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm
Thời gian qua, xã Thiên Lộc tổ chức triển đồng bộ các giải pháp, thực hiện các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng trăm công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Địa phương này khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực thi các kế hoạch, quyết định của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thien-loc-khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-vi-pham-246261104182407857.htm