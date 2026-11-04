Xã Thiên Lộc: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm

UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý, góp phần khẳng định vị trí, giá trị nổi bật của Vườn quốc gia Cát Tiên; đồng thời thể hiện trách nhiệm của thành phố Đồng Nai trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị của vườn sau chuyển giao.