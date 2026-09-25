Xã Thiên Lộc khánh thành, khởi công 4 công trình chào mừng các ngày lễ lớn

Xã Thiên Lộc khánh thành 3 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đồng thời khởi công 1 dự án giao thông trọng điểm. Tổng mức đầu tư 4 công trình khoảng 915,35 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trong số các công trình khánh thành, Trường Tiểu học Thiên Lộc có tổng mức đầu tư 165,37 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 1,8ha, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.050-1.200 học sinh. Công trình được đầu tư đồng bộ, đầy đủ thiết bị theo tiêu chuẩn, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9-2026, phục vụ tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm học 2026-2027.

Trường THCS Thiên Lộc có tổng mức đầu tư 157,77 tỷ đồng, diện tích xây dựng 1,28ha, quy mô 24 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 840 học sinh. Công trình cũng được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9-2026, cùng với Trường Tiểu học Thiên Lộc từng bước hình thành hệ thống cơ sở giáo dục đồng bộ trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Thiên Lộc. Ảnh: PV

Cùng với hai công trình trường học, Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Chài (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 34,98 tỷ đồng, gồm các hạng mục Nhà tổ - Nhà mẫu - nhà vong, hành lang Tả - Hữu, bếp ăn, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ. Công trình hoàn thành thi công trong tháng 8-2026, góp phần hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật của di tích.

Dịp này, xã Thiên Lộc cũng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom chân đê tả sông Hồng, đoạn từ ngã 3 đường Hải Bối đến hết địa phận Đông Anh đi Mê Linh. Dự án có tổng mức đầu tư 557,237 tỷ đồng, chiều dài khoảng 8,34km, được đầu tư đồng bộ hệ thống nền, mặt đường, vỉa hè, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, bó ống kỹ thuật, cây xanh và tổ chức giao thông. Thời gian thi công khoảng 900 ngày, dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong quý II-2028.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Chài (giai đoạn 2). Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, các công trình được khởi công, khánh thành có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương; góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp, nâng cao điều kiện học tập; góp thêm điểm nhấn về văn hóa, kiến trúc, cảnh quan; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư với các tuyến giao thông chính và khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom chân đê tả sông Hồng, đoạn từ ngã 3 đường Hải Bối đến hết địa phận Đông Anh đi Mê Linh. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Các đơn vị chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo, xử lý những khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm các cam kết, không để công trình chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch chung và đời sống nhân dân.

Đối với các công trình đã hoàn thành, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, sử dụng thực hiện đúng trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, phát huy hiệu quả đầu tư.

Các thôn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và nhân dân nơi có dự án tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thi công, đồng thời thực hiện quyền giám sát công khai, dân chủ, khách quan, góp phần bảo đảm chất lượng, mỹ quan và hiệu quả sử dụng lâu dài của các công trình.