Xã Thiên Lộc: Khai thác nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển đô thị

Sức hút từ những khu đất có hạ tầng đồng bộ

Từ cuối tháng 9-2026, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thiên Lộc thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã tổ chức thành công 3 phiên đấu giá tại các khu đất thuộc thôn Bắc, thôn Thọ Đa và khu tái định cư, đấu giá Mạch Lũng, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách.

Nhà đầu tư làm thủ tục tham gia đấu giá. Ảnh: PV

Trong đó, khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X5, thôn Bắc là khu đất có vị trí thuận lợi, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các tuyến đường hiện hữu và không gian phát triển đô thị xung quanh. Mỗi thửa đất được đấu giá có diện tích khoảng 80m²-120m², định hướng xây dựng tối đa 5 tầng. Tại phiên đấu giá, có 16 thửa được đấu giá thành công, giá trúng cao nhất đạt 106,35 triệu đồng/m².

Dự án xây dựng hạ tầng khu đất xen kẹt X1 tại thôn Thọ Đa có 8 thửa đất được đấu giá thành công, diện tích khoảng 81m² - hơn 100m²/thửa, giá trúng cao nhất tại dự án đạt 88,3 triệu đồng/m².

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá Mạch Lũng có 10 thửa đất, diện tích mỗi thửa từ 83,3m² - 166,62m². Kết quả được đấu giá thành công, giá trúng cao nhất đạt 70,6 triệu đồng/m².

Khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X5, thôn Bắc. Ảnh:PV

Qua 3 phiên đấu giá, xã Thiên Lộc đã tổ chức đấu giá thành công 34 thửa đất, tổng số tiền thu về hơn 200 tỷ đồng. Kết quả này góp phần khẳng định khả năng khai thác nguồn lực đất đai tại địa phương, đồng thời cung cấp thêm thông tin về nhu cầu của thị trường đối với những khu đất có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý và điều kiện sử dụng được rà soát trước khi đưa ra đấu giá.

Là số đông người dân tham gia phiên đấu giá Khu đấu giá quyền sử dụng đất điểm X5, thôn Bắc, ông Bùi Ngọc Thường (phường Hà Đông) đánh giá, các khu đất được đưa ra đấu giá có vị trí và hạ tầng thuận lợi. Theo ông Thường, người tham gia đấu giá hiện quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ chạy theo biến động thị trường. Các yếu tố về vị trí, hạ tầng và khả năng sử dụng của khu đất được phân tích kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia đấu giá.

Bà Trần Minh Thái, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc cho biết, theo kế hoạch thành phố giao, xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 4 dự án. Các khu đất trước khi đưa ra đấu giá đều được rà soát, bảo đảm điều kiện theo quy định. Kết quả những phiên đấu giá đầu tiên là cơ sở để địa phương đánh giá nhu cầu thực tế của người dân đối với các khu đất đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện triển khai xây dựng và sử dụng công trình.

Mở dư địa phát triển

Với kết quả các phiên đấu giá thời gian qua tại xã Thiên Lộc cho thấy, các khu đất có vị trí thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ vẫn nhận được sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động đấu giá cần được nhìn nhận trên cơ sở kết quả thực tế, mức độ quan tâm của người tham gia và khả năng đưa đất vào sử dụng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Tuấn, đối với Thiên Lộc, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ có ý nghĩa về ngân sách mà còn tạo thêm nguồn lực để đầu tư phát triển. Theo định hướng của địa phương, nguồn lực này góp phần phục vụ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, trường học, các công trình công cộng và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đông đảo nhà đầu tư tham gia các phiên đấu giá đất tại xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Xã Thiên Lộc nằm trong khu vực phía Bắc Thủ đô, nơi đang được định hướng phát triển đô thị và tăng cường kết nối hạ tầng. Trong số các công trình giao thông được kỳ vọng tạo động lực cho khu vực có cầu Thượng Cát, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2027. Cùng với đó là các dự án đô thị quy mô lớn như Bắc Thăng Long Urban City, diện tích hơn 295ha; Khu đô thị mới G8, diện tích 46,6ha; Khu đô thị mới G19, diện tích 26,6ha và khu đấu giá X2 Kim Chung, diện tích hơn 20ha. Những dự án này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất trong khu vực.

Cùng với quá trình triển khai các quy hoạch, dự án giao thông và đô thị, việc tổ chức đấu giá tại những khu đất đã được đầu tư hạ tầng là một trong những giải pháp huy động nguồn lực tại chỗ, góp phần từng bước hình thành các khu dân cư có điều kiện phát triển đồng bộ.

Theo kế hoạch, thời gian tới, xã Thiên Lộc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu X1, thôn Thọ Đa; X5, thôn Bắc và khu đấu giá thôn Nhuế. Các phiên đấu giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 24-10-2026.

Cùng với việc chuẩn bị quỹ đất, địa phương xác định yêu cầu tổ chức đấu giá phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Người tham gia cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, thông tin về tài sản, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy chế; các đơn vị tổ chức đấu giá có trách nhiệm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Từ kết quả bước đầu, việc tiếp tục khai thác quỹ đất tại Thiên Lộc đặt ra yêu cầu gắn đấu giá với hiệu quả sử dụng đất và kế hoạch đầu tư phát triển. Nguồn thu được quản lý, sử dụng đúng quy định, tập trung cho những công trình thiết yếu sẽ góp phần chuyển hóa lợi thế về vị trí và quỹ đất thành hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, tạo nền tảng cho quá trình phát triển đô thị tại địa phương.