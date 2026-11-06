Xã Thiên Lộc: Khắc phục biển cảnh báo, vệ sinh môi trường các dự án trọng điểm
Sau khi nhận được phản ánh từ các cơ quan báo chí về tình trạng thi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối với khu công nghiệp Bắc Thăng long, đoạn đi qua địa bàn xã Thiên Lộc làm vương vãi đất cát, thiếu hệ thống biển cảnh báo gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Việt Nam đã khẩn trương xử lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thien-loc-khac-phuc-bien-canh-bao-ve-sinh-moi-truong-cac-du-an-trong-diem-246261106222807555.htm