Xã Thiên Lộc: Hơn 1.950 công dân thuộc diện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua Quyết định thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên; triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cùng các hướng dẫn liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, xã Thiên Lộc tổ chức sơ tuyển sức khỏe từ ngày 29-10 đến hết ngày 7-11-2026; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 12-12 đến hết ngày 14-12-2026. Dự kiến ngày 25-12-2026, xã chốt quân số với các đơn vị nhận quân; việc trao quyết định gọi nhập ngũ hoàn thành trước ngày 4-2-2027. Lễ giao, nhận quân năm 2027 dự kiến tổ chức vào 8 giờ ngày 21-2-2027 tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đông Anh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã yêu cầu các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã phát huy vai trò cơ quan thường trực, quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi, phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chính xác, không bỏ sót nguồn, nhầm đối tượng. Công tác tuyển chọn phải công khai, công bằng, đúng quy định, quan tâm hoàn cảnh, nguyện vọng của thanh niên, tạo điều kiện cho công dân tình nguyện nhập ngũ, đồng thời kiên quyết phòng ngừa tiêu cực.

Công an xã chủ động rà soát nhân khẩu, nắm chắc tình hình công dân đi làm ăn xa, phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, không chấp hành quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đối với Trạm Y tế xã, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, tổ chức sơ tuyển sức khỏe khách quan, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ. Năm nay, xã có hơn 1.950 công dân thuộc diện sơ tuyển, gần gấp đôi năm trước, đòi hỏi đơn vị chủ động bố trí nhân lực, tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả.

Các thôn cần phát huy trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận và thôn đội trưởng trong rà soát, xét duyệt đúng đối tượng; nắm chắc hoàn cảnh từng công dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành lịch sơ tuyển, khám sức khỏe. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên, tăng cường giáo dục truyền thống, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đồng thời quan tâm hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các đơn vị bám sát tiến độ, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy định.