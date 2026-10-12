Xã Thiên Lộc (Hà Nội): Tập trung lựa chọn nhà thầu hàng loạt dự án hạ tầng những tháng cuối năm 2026

Liên tiếp phê duyệt kết quả các gói thầu xây lắp

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026, nhiều gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt kết quả.

Ngày 24/9/2026, Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Kim Nỗ – Kim Chung theo quy hoạch, đoạn từ đường sắt đến cầu thôn Nhuế, được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu có giá 67,973 tỷ đồng được phê duyệt trúng thầu cho Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Tiến An, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Việt Hà Nội và Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Thăng Long với giá trúng thầu là 67,131 tỷ đồng.

Ngày 26/9/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc tiếp tục phê duyệt kết quả Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tuyến đường gom phía Tây đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ trục chính A đến UBND xã Thiên Lộc.

Gói thầu có giá 27,617 tỷ đồng được phê duyệt trúng thầu cho Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Bình Minh, Công ty CP Môi trường đô thị CTTC và Công ty CP Lắp đặt và Xây dựng Bảo Anh trúng thầu với giá 27,478 tỷ đồng.

Đến ngày 6/10/2026, Gói thầu số 01 thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất khu A Cầu Thăng Long, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh có giá gói thầu 35,047 tỷ đồng được phê duyệt cho Liên danh, gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Việt Hà Nội, Công ty CP Đường bộ Bắc Ninh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương mại Sao Việt và Công ty TNHH Truyền thông Năng lượng Thái Lê trúng thầu với giá 34,873 tỷ đồng.

Nhiều dự án hạ tầng được phê duyệt kết quả trong tháng 10

Ngày 7/10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thiên Lộc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nhiều gói thầu xây lắp.

Trong đó, Gói thầu số 01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu có giá 97,850 tỷ đồng được phê duyệt cho Liên danh gồm: Công ty CP 307 Quang Phú, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Phương Bắc, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Bình, Công ty CP Lắp đặt và Xây dựng Bảo Anh và Công ty CP Môi trường đô thị CTTC trúng thầu với giá 97,142 tỷ đồng.

Cùng ngày, Gói thầu số 01 thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, được phê duyệt trúng thầu với giá 90,052 tỷ đồng cho Liên danh nhà thầu, gồm: Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương, Công ty CP 307 Quang Phú, Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà và Công ty CP Môi trường đô thị CTTC.

Cũng trong ngày 7/10, Gói thầu số 01 thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch Mai Châu 2 có giá 60,921 tỷ đồng được phê duyệt cho Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Anh, Công ty CP Xây dựng Đầu tư Dũng Phát và Công ty CP VN Hoàng Long trúng thầu với giá 60,586 tỷ đồng.

Một gói thầu khác là Gói thầu số 01 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Đông Bắc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và nhánh kết nối ra đường Võ Văn Kiệt theo quy hoạch, có giá 36,706 tỷ đồng được phê duyệt cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đông Á, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh và Công ty CP Tư vấn – Xây dựng Hoàng Hùng trúng thầu với giá 36,508 tỷ đồng.

Đến ngày 9/10/2026, thêm ba gói thầu lớn được phê duyệt kết quả. Đáng chú ý, Gói thầu số 09: Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bắc và thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, có giá 162,183 tỷ đồng. Nhà thầu được phê duyệt là Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Tiến An, Công ty CP Vinadelta, Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Hoàng Việt và Công ty CP Điện chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hồ Gươm trúng thầu với giá 161,464 tỷ đồng.

Cùng ngày, Gói thầu số 10 thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phía Tây thôn Đại Đồng có giá 36,384 tỷ đồng được phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu 36,201 tỷ đồng cho Liên danh Công ty CP Xây lắp và Đầu tư Thăng Long, Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng Công trình Nam Phong.

Gói thầu số 11 thuộc Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch Mai Châu 1 có giá 56,079 tỷ đồng được phê duyệt cho Liên danh Công ty CP Thương mại và Thiết kế Xây dựng Hưng Đạt, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Phát triển Kiến trúc Đô thị và Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện Hà Nội trúng thầu với giá 55,791 tỷ đồng.

Việc liên tiếp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026 cho thấy hoạt động triển khai các dự án hạ tầng tại xã Thiên Lộc đang được tập trung trong những tháng cuối năm. Các gói thầu nêu trên thuộc nhiều dự án giao thông và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, với thời gian thực hiện hợp đồng từ 270 ngày đến 1.080 ngày.