Xã Thiên Lộc: Giám sát sâu từng dự án, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn

Điểm đáng chú ý trong công tác giám sát tại Thiên Lộc là tiến độ các dự án được cập nhật thường xuyên, đối chiếu qua từng kỳ để xác định phần việc đã chuyển động, nội dung còn vướng và nguyên nhân.

Các dự án được giám sát cập nhật tiến độ thường xuyên, đối chiếu qua từng kỳ. Ảnh: PV

Không chỉ "đếm" tiến độ

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiên Lộc về kết quả giám sát công tác GPMB, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 14-9, UBND xã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã thực hiện GPMB 55 dự án. Tổng diện tích cần thu hồi 260,34ha, liên quan 7.637 hộ; đã thu hồi 129,1ha, còn 131,24ha.

So với ngày 7-9, số dự án đã bàn giao phần lớn mặt bằng tăng từ 11 lên 12 dự án; nhóm chưa bàn giao hoặc mới ở giai đoạn đầu giảm từ 17 xuống 16 dự án. Tuy nhiên, trong tuần chưa có thêm dự án hoàn thành toàn bộ mặt bằng.

Qua theo dõi, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tập trung vào 15 dự án còn khối lượng lớn, kéo dài hoặc chưa có chuyển biến tương xứng. Tại đây, từng điểm nghẽn được chỉ rõ để có hướng xử lý.

Đơn cử, dự án Kè ao hồ Đông còn vướng việc di chuyển mộ. Dự án Hạ tầng kỹ thuật X10 xóm Trại chưa có thêm hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng; số mộ được kiểm đếm cũng chưa tăng. Với dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá Võng La 4, số hộ bàn giao mặt bằng không thay đổi trong 3 tuần liên tiếp. Tại dự án Hạ tầng kỹ thuật phía Nam thôn Nhuế, di chuyển mộ tiếp tục là khâu cần tập trung tháo gỡ, dù địa phương đã tổ chức thêm các buổi vận động.

Bà Lê Vân Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thiên Lộc cho biết, từ kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiến nghị Thường trực Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tập trung vào 9 dự án trong nhóm 15 dự án chậm tiến độ, 3 tuần liên tiếp không có thêm hộ bàn giao mặt bằng. Yêu cầu đặt ra là từng dự án phải được làm rõ nguyên nhân, xác định mốc thời gian và trách nhiệm xử lý, thay vì chỉ ghi nhận chung là còn khó khăn.

Công tác kiểm tra, giám sát không dừng ở tổng hợp số liệu mà theo sát diễn biến của từng nhiệm vụ. Ảnh: PV

Theo hướng này, công tác kiểm tra, giám sát không dừng ở tổng hợp số liệu mà theo sát diễn biến của từng nhiệm vụ. Một dự án chưa hoàn thành nhưng số hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng tăng vẫn cho thấy tiến độ đang chuyển động; ngược lại, những dự án nhiều tuần không thay đổi phải được đưa vào diện tập trung chỉ đạo.

Khoanh đúng điểm nghẽn để “thúc việc”

Thực tế GPMB tại Thiên Lộc cho thấy nguyên nhân chậm tiến độ ở mỗi dự án khác nhau. Vì vậy, qua giám sát, yêu cầu đặt ra là phân loại rõ nguyên nhân, xác định đúng khâu cần tháo gỡ. Những nội dung thuộc thẩm quyền xã phải rõ việc, rõ người thực hiện, rõ thời hạn hoàn thành. Với vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền; đồng thời tiếp tục triển khai những phần việc khác đã đủ điều kiện, tránh để một khâu vướng làm đình trệ cả dự án.

Cùng với GPMB giải ngân vốn đầu tư công cũng được theo dõi chặt chẽ. Năm 2026, xã Thiên Lộc có 244 dự án với tổng kế hoạch vốn 1.718 tỷ đồng. Đến ngày 14-9, lũy kế giải ngân đạt 929,607 tỷ đồng, bằng 54,11% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, vốn tập trung thành phố đạt 83,32%; vốn thành phố hỗ trợ mục tiêu đạt 66,78%; vốn ngân sách xã đạt 32,83%.

Từ tỷ lệ giải ngân, công tác giám sát tiếp tục đi vào từng nguồn vốn. Đáng chú ý, nguồn ngân sách xã có tỷ lệ thực hiện thấp. Theo báo cáo, việc tập hợp nguồn thu gặp khó khăn; các dự án do xã làm chủ đầu tư chưa thể giải ngân theo yêu cầu do phải dừng các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề nghị Thường trực Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo UBND xã đẩy nhanh giải ngân, nhất là nguồn vốn ngân sách xã; đồng thời rà soát những dự án không có khả năng thực hiện theo kế hoạch, làm rõ nguyên nhân, đánh giá khả năng triển khai và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc giao ban hằng tháng để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc các dự án. Ảnh: PV

Tại hội nghị giao ban tháng 9 của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi nhấn mạnh, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn phải nắm được "điểm nghẽn" các dự án trên địa bàn; tăng cường đối thoại, nắm chắc từng dự án, từng phần việc. Mỗi địa bàn cần thống kê đầy đủ số lượng dự án, phân công rõ người phụ trách và xác định cụ thể khó khăn nằm ở khâu nào.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện, xác định đúng điểm nghẽn và lựa chọn cách tháo gỡ. “Việc tháo gỡ khó khăn phải bắt đầu từ cơ sở. Khi đã nhận diện được vấn đề phải có giải pháp cụ thể; không coi đó là việc riêng của một thôn mà phải xác định đây là trách nhiệm chung để cùng phối hợp giải quyết. Đồng thời, lưu ý phát huy vai trò của những người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, nhằm nắm thêm thông tin thực tế, đồng thời giải thích, vận động người dân đối với những vấn đề còn khác nhau về nhận thức", Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc nhấn mạnh.

Từ thực tiễn tại xã Thiên Lộc cho thấy, khi giám sát gắn với phân công, thời hạn và trách nhiệm, số liệu trong báo cáo không chỉ phản ánh tình hình mà trở thành căn cứ để cấp ủy chỉ đạo, các bộ phận liên quan tập trung xử lý và cơ sở chủ động tháo gỡ. Qua đó, công tác giám sát từng bước trở thành một khâu trong lãnh đạo, điều hành ở cơ sở: phát hiện sớm vấn đề, chỉ rõ nơi cần tập trung và thúc đẩy từng phần việc tiến về phía trước.