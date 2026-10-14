Xã Thiên Lộc gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Diễn văn tại hội nghị cho thấy, ngày 19-10-1946 là dấu mốc lịch sử quan trọng, gắn với sự ra đời của Chiến khu 11 - tiền thân của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tiếp tục là nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng trình bày diễn văn kỷ niệm tại hội nghị. Ảnh: PV

Diễn văn nêu rõ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiên Lộc đã tích cực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1016 năm Thăng Long - Hà Nội, 150 năm danh xưng Đông Anh và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Cùng với đó, xã triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố.

Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang xã và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị gặp mặt nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm tự hào về truyền thống cách mạng, trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân - dân, xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Thiên Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc nhấn mạnh ý nghĩa của việc kế thừa, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô; đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang xã tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì cộng đồng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh: PV

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh: PV

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các thế hệ cán bộ quân đội, cán bộ lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở

Nhân dịp này, xã Thiên Lộc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, ghi nhận những đóng góp trong phong trào quân sự, quốc phòng của địa phương.