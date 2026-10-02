Xã Thiên Lộc: Đưa thực tiễn cơ sở vào Hội thi 'Dân vận khéo'

Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là dịp để các tổ dân vận chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định bài học: Công tác dân vận chỉ thực sự hiệu quả khi bắt đầu từ việc hiểu dân, sát dân và giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đội tập trung khai thác chính những tình huống "nóng" đã và đang diễn ra tại địa phương đưa vào phần thi sân khấu hoá. Ảnh: PV

Khi chuyện ở thôn lên sân khấu hội thi

Càng sát ngày diễn ra Vòng chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” năm 2026 xã Thiên Lộc, không khí chuẩn bị tại 6 thôn: Đông, Bắc, Thọ Đa, Mai Châu, Mạch Lũng và Đại Đồng càng diễn ra sôi nổi. Đây là các thôn có đội thi xuất sắc được lựa chọn từ vòng sơ khảo, đại diện cho những mô hình, cách làm dân vận hiệu quả từ cơ sở.

Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, các vấn đề thời sự, dân sinh cấp thiết tại địa bàn dân cư được tái hiện một cách tự nhiên, gần gũi: Từ công tác tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, tự nguyện hiến đất mở đường, giải quyết tranh chấp đất đai, hòa giải mâu thuẫn cộng đồng, cho đến việc vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan môi trường và tích cực tham gia chuyển đổi số.

Đáng chú ý, các đội tập trung dồn sức khai thác chính những tình huống "nóng" đã và đang diễn ra tại địa phương. Sự đầu tư bài bản này không chỉ nâng cao chất lượng phần thi mà còn đưa hội thi trở thành diễn đàn thực tiễn sinh động, giúp đội ngũ cán bộ dân vận giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cụ thể ngay từ cơ sở.

Tại vòng sơ khảo, thôn Thọ Đa đã đưa nội dung vận động nhân dân hiến đất mở đường và giải phóng mặt bằng làm kịch bản trọng tâm. Bí thư Chi bộ thôn Thọ Đa Lê Mậu Duẩn chia sẻ, trên địa bàn thôn hiện triển khai 6 dự án, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay các dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, trong phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất thổ cư trị giá hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường giao thông.

Bên cạnh giải phóng mặt bằng, các tổ dân vận tại Thọ Đa cũng tích cực thích ứng với nhiệm vụ mới. Trong "Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số", lực lượng dân phòng và Mặt trận đã "đến từng ngõ, gõ từng nhà" trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đưa công nghệ vào phục vụ đời sống hằng ngày.

Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu

Lãnh đạo xã Thiên Lộc trao Cờ lưu niệm cho các đội thi vòng Sơ khảo. Ảnh: PV

Những kết quả đạt được trong thực tế cũng như sự thể hiện sinh động tại hội thi đã phản ánh rõ yêu cầu đổi mới của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ làm công tác dân vận phải luôn bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tham mưu cho chính quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh từ sớm, từ xa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi “Dân vận khéo” xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, đổi mới công tác dân vận. Mục tiêu xuyên suốt là tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chín tháng đầu năm 2026, xã Thiên Lộc đã củng cố, thành lập 14 tổ dân vận tại các thôn, đồng thời xây dựng và triển khai hơn 66 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình này tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó như: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, vận động đồng bào có đạo sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2026, xã Thiên Lộc triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng tác động trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của nhân dân. Do đó, vai trò của đội ngũ cán bộ dân vận càng trở nên then chốt. Việc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2026 không đơn thuần là hoạt động giao lưu văn hóa, mà qua đó giúp các tổ dân vận nhìn lại phương pháp hoạt động, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo vào thực tiễn.