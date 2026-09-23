Xã Thiên Lộc: Dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Tập trung cao độ cho nhiệm vụ cấp bách

Những ngày tháng 9 này, trên địa bàn 6 thôn Nhuế, Bầu, Hậu Dưỡng, Sáp Mai, Mai Châu và Đại Đồng, công tác triển khai công tác GPMB phục vụ Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City diễn ra hết sức khẩn trương.

Đông đảo người dân tham dự Hội nghị triển khai công tác GPMB, thông tin các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có đất và tài sản trên đất tại thôn Bầu. Ảnh: PV

Ngay sau khi thành phố phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, xã Thiên Lộc đã chủ động tổ chức triển khai công tác GPMB dự án theo quy trình. Bà Lê Thị Vân Huyền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc cho biết, qua 5 ngày nghỉ lễ 2/9, Tổ công tác đã rà soát danh sách quy chủ và mời các hộ dân ra kê khai và thu hồ sơ được 3.283 hộ/3.652 hộ đạt 89,9%; hoàn thiện hồ sơ xác nhận nhân khẩu đối với 850 hộ/3.652 đạt 23,2% của 6 thôn.

Đến ngày 21-9, đã trình ban hành thông báo thu hồi đất được 1.974 hộ, đạt tỷ lệ 52,9%; trình xác nhận nhân hộ khẩu 2.992 hộ, đạt tỷ lệ 80%; trình xác nhận nghề nghiệp 3.373 hộ, đạt tỷ lệ 99,9%; trình xác nhận nguồn gốc đất 168 hộ.

Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện GPMB dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City là các phần việc được UBND xã và tổ công tác tổ chức đồng thời thay vì chờ hoàn thành từng khâu mới chuyển sang bước tiếp theo.

“Chúng tôi vừa quy chủ, vừa công khai để người dân ra xem, đối chiếu với hồ sơ thu thập được, từ đó xác định được giải thửa. Đồng thời, trong quá trình chờ họp dân thì tra nhân khẩu, nghề nghiệp, nguồn gốc đất ngay”, bà Lê Thị Vân Huyền cho biết. Đến nay, đã có 4/6 thôn hoàn thành các phần việc nêu trên.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ hồ sơ, Thiên Lộc xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ GPMB. Vì vậy, trong tuần cao điểm vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ công tác tổ chức nhiều hội nghị tại các thôn.

Bà Lê Thị Vân Huyền, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã trao đổi làm rõ các ý kiến của người dân. Ảnh: PV

Tại đây, người dân được thông tin về chủ trương triển khai dự án, phạm vi thực hiện và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất và tài sản gắn liền với đất. Những vấn đề người dân quan tâm, nhất là về đất đai, tài sản trên đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, được đại diện Phòng Kinh tế và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã trao đổi, giải thích.

Việc này không chỉ nhằm tạo sự thống nhất về chủ trương mà còn giúp địa phương nắm bắt sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng. Từ đó, hồ sơ được rà soát ngay từ đầu, hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần khi bước vào lập phương án bồi thường.

Là một trong những địa bàn có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công tác chuẩn bị hồ sơ tại thôn Bầu đang được triển khai đồng thời với việc xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai. Tổng diện tích dự kiến thu hồi tại thôn khoảng 42ha, liên quan 741 hộ gia đình. Đối với các hộ có công trình xây dựng vi phạm trên đất, phục vụ chăn nuôi, sinh hoạt..., phòng Kinh tế và lãnh đạo thôn đã thông báo, yêu cầu tháo dỡ công trình trước ngày 25-9.

Theo lãnh đạo thôn Bầu, cơ bản các hộ đã đồng thuận ký biên bản kê khai, kiểm đếm; hồ sơ giải thửa cũng đã được hoàn thiện. Sau khi hoàn tất các thủ tục, nguyện vọng của người dân là sớm nhận được tiền bồi thường để ổn định cuộc sống, tiếp tục các công việc theo kế hoạch.

Người dân xã Thiên Lộc nêu ý kiến. Ảnh: PV

Kiểm soát tiến độ theo ngày

Theo Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng, diện tích dự án Bắc Thăng Long Urban City chiếm khoảng 50% diện tích phát triển đô thị mới của xã Thiên Lộc. Khu vực này được xác định sẽ trở thành một trong những khu vực trung tâm của xã trong tương lai, đồng thời phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm của thành phố và của xã. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo điều kiện triển khai các dự án khác trên địa bàn thành phố và làm nền tảng cho việc phát triển đô thị mới của địa phương.

Theo yêu cầu của thành phố, phần đất thực hiện dự án sau khi xác định mốc giới trên địa bàn xã Thiên Lộc khoảng 274ha, liên quan đến gần 4.000 hộ dân. Về tiến độ, đến ngày 31-10 phải hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp; đến ngày 31-12 hoàn thành GPMB đất ở và toàn bộ dự án.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong thời gian tới, xã tập trung ra thông báo thu hồi đất tại tất cả các thôn; đồng thời cán bộ xã phối hợp với cán bộ thôn và các tổ công tác đẩy nhanh kê khai, kiểm đếm, lập dự thảo phương án.

Để tránh tình trạng hồ sơ hoàn thành nhưng chậm ở khâu ký, xác nhận, địa phương tổ chức họp vào 17h hằng ngày để các thành viên Hội đồng Bồi thường trực tiếp ký các phương án đã hoàn thiện, qua đó rút ngắn thời gian xử lý.

Người dân ký xác nhận hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất. Ảnh: PV

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng, trong quá trình thực hiện, địa phương cũng gặp một số khó khăn liên quan đến mua bán đất, quy chủ một số hộ có đất và một số hợp đồng thầu khoán. Tuy nhiên, xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, rà soát và từng bước tháo gỡ.

Bước sang giai đoạn cao điểm của công tác GPMB Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, xã Thiên Lộc lấy sự chủ động của chính quyền cơ sở, cùng đồng thuận của người dân làm nhân tố tập trung để bảo đảm tiến độ của dự án.