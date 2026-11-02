Xã Thiên Lộc: Đối thoại trực tiếp - cầu nối tới lòng dân

Lắng nghe để giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh

Những ngày cuối tháng 10, các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Thiên Lộc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 8 thôn diễn ra trong không khí thẳng thắn, trách nhiệm. Có 420 phiếu phát ra, hơn 340 phiếu ý kiến được gửi về, cùng nhiều kiến nghị trực tiếp, phản ánh những vấn đề người dân quan tâm từ quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đến các bất cập trong đời sống hằng ngày.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiên lộc Phạm Xuân Toàn đối thoại trực tiếp với người dân. Ảnh: PV

Đáng chú ý trong số đó là những vướng mắc liên quan đến quyền lợi đất đai của người dân đã kéo dài nhiều năm, trong đó có những vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và cơ quan chức năng.

Không chỉ những vấn đề lớn, nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng được đưa ra cuộc đối thoại như đèn chiếu sáng tại các khu dân cư, vệ sinh môi trường... Cùng với đó là những kiến nghị về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và hộ khó khăn...

Theo tổng hợp của UBND xã Thiên Lộc, ý kiến tại hai cụm đối thoại tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng với người dân. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý là tại các hội nghị, nhiều kiến nghị được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp trao đổi, kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn, đồng thời xác định thời hạn xử lý và yêu cầu thông tin lại cho người dân.

Trong đó, đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ từ những năm trước, nhưng do vướng mắc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn cho biết, UBND xã đã báo cáo thành phố xin cơ chế giải quyết. Đồng chí yêu cầu, các phòng chức năng theo sát nội dung này, đồng thời thông báo đến từng hộ về tình trạng hồ sơ, những vướng mắc còn tồn tại. Khi có hướng dẫn của thành phố, xã phải khẩn trương triển khai, không để người dân tiếp tục phải đi hỏi về tiến độ giải quyết.

Một nội dung được người dân quan tâm tại các hội nghị đối thoại là chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, người lao động thuộc diện thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Trước kiến nghị này, lãnh đạo xã Thiên lộc yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người dân tham gia các mô hình hợp tác xã mới mà xã đang xây dựng. UBND xã tiếp tục phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long và các cụm công nghiệp, dịch vụ lân cận để tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Người dân nêu kiến nghị tới lãnh đạo xã. Ảnh: PV

Đối thoại phải đi đến cùng, không dừng ở cam kết

Đối thoại trực tiếp, sâu sát cơ sở là giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ địa bàn các thôn. Xác định quan điểm này, ngay từ khi đi vào hoạt động, UBND xã Thiên Lộc đã ban hành Quy chế làm việc, thường xuyên rà soát, bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế. Công tác phân công nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”. Các kiến nghị sau khi tiếp nhận đều được lập hồ sơ theo dõi, giao lãnh đạo phụ trách và phòng chuyên môn chủ trì, xác định thời hạn giải quyết.

Bên cạnh tổ chức hội nghị đối thoại hằng năm, xã duy trì tiếp công dân thường xuyên, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND; lãnh đạo UBND xã định kỳ, đột xuất tiếp công dân, trực tiếp kiểm tra và làm việc tại các thôn. Đối với phản ánh hiện trường trên nền tảng số iHanoi và Cổng Dịch vụ công quốc gia, xã đã tiếp nhận 370 phản ánh, xử lý xong 328 phản ánh, các nội dung còn lại đang được tập trung giải quyết.

Tại hội nghị đối thoại ngày 27-10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh: “Thước đo cuối cùng của chính quyền không phải là số cuộc họp hay số văn bản, mà là người dân có thấy cuộc sống của mình tốt hơn, quyền lợi của mình được bảo vệ, tiếng nói của mình được lắng nghe hay không”.

Để những cam kết tại hội nghị đối thoại không dừng lại trên giấy, Bí thư Đảng ủy xã giao Văn phòng Đảng ủy cùng Ủy ban MTTQ xã tổng hợp đầy đủ ý kiến, ban hành thông báo kết luận, ghi rõ từng việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. UBND xã hằng tháng báo cáo Thường trực Đảng ủy tiến độ giải quyết, đồng thời niêm yết kết quả tại nhà văn hóa các thôn để nhân dân theo dõi, giám sát. Những việc không đúng hẹn, cơ quan phụ trách phải trực tiếp xuống thôn giải thích với người dân.

Người dân tham dự buổi đối thoại. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã cũng yêu cầu cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ; hướng dẫn người dân đầy đủ ngay từ lần đầu, không yêu cầu giấy tờ ngoài quy định. Các đảng ủy viên phụ trách thôn phải thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, lắng nghe ý kiến nhân dân; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đại biểu HĐND xã tăng cường giám sát những vụ việc tồn đọng.

Đối thoại không chỉ là dịp để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng mà còn là cơ chế để chính quyền nhìn nhận những hạn chế trong quản lý, điều hành và xác định trách nhiệm khắc phục. Khi từng kiến nghị được theo dõi đến cùng, từng cam kết được thực hiện đúng hạn, đối thoại sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.