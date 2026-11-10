Xã Thiên Lộc điều chỉnh ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã trình bày các tờ trình của UBND xã về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2026 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần thứ ba).

Theo đó, đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2026, xã Thiên Lộc được giao 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và HĐND xã giao 14 chỉ tiêu. Qua rà soát, có 7/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành, 1 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và 1 chỉ tiêu chưa đánh giá.

Trên cơ sở tình hình thực tế và các văn bản điều chỉnh, UBND xã đề xuất điều chỉnh 2 chỉ tiêu: giảm chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 1.760,5 tỷ đồng xuống 1.260,5 tỷ đồng; điều chỉnh chỉ tiêu trường công lập đạt chuẩn quốc gia, từ công nhận mới 1 trường, công nhận lại 1 trường xuống 0 trường ở cả hai nội dung. Các chỉ tiêu còn lại tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được thông qua.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phạm Xuân Toàn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PV

Về dự toán thu, chi ngân sách, tổng thu và tổng chi ngân sách xã sau điều chỉnh cùng ở mức 1.570,24 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách xã được hưởng sau điều tiết là 730,601 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố là 839,639 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách xã được phân bổ theo các nhiệm vụ, trong đó chi đầu tư phát triển 653,3 tỷ đồng, chi thường xuyên 281,87 tỷ đồng và dự phòng ngân sách 25,208 tỷ đồng; phần còn lại là chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách thành phố.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: PV

Đáng chú ý, tại nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 lần thứ ba, tổng kế hoạch vốn ngân sách xã sau điều chỉnh là 653,3 tỷ đồng, bố trí cho 241 dự án và 1 danh mục. Trong quá trình rà soát, xã thực hiện điều chuyển vốn từ những dự án khó có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thực hiện, có khả năng giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Cụ thể, đối với danh mục thực hiện đầu tư, xã điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 54,959 tỷ đồng cho 31 dự án; điều chỉnh giảm 345,753 tỷ đồng tại 89 dự án; bổ sung 13 dự án với kế hoạch vốn 32,98 tỷ đồng. Đối với các dự án hoàn thành, điều chỉnh tăng vốn 2,694 tỷ đồng cho 27 dự án, giảm 7,245 tỷ đồng tại 12 dự án...

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: PV

Trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh, nhóm dự án thực hiện đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 557,856 tỷ đồng, bố trí cho 143 dự án, tương đương 85,39%. Các dự án hoàn thành được bố trí 58,312 tỷ đồng cho 83 dự án; danh mục chuẩn bị đầu tư có 4,17 tỷ đồng cho 10 dự án.

Sau khi xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận, 100% đại biểu HĐND xã có mặt tán thành thông qua các nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần thứ ba).

Đại biểu thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: PV

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để UBND xã chủ động trong công tác điều hành ngân sách, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Đồng chí Phạm Xuân Toàn đề nghị UBND xã khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết.

Đồng chí giáo Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Theo Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn, ngày 30-10-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6001/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2026. Việc điều chỉnh này tác động trực tiếp đến các chỉ tiêu thu ngân sách, dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được HĐND xã thông qua trước đó. Trong khi thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2026 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, việc kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu, dự toán là yêu cầu cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để UBND xã chủ động điều hành ngân sách, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.