Xã Thiên Lộc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Bắc Thăng Long Urban City
Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 466 ha, không chỉ phát triển nhà ở mà còn dành quỹ đất cho tái định cư, nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng thiết yếu. Tại xã Thiên Lộc, công tác giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường đang được tập trung đẩy nhanh để phục vụ triển khai dự án. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, từng bước tạo quỹ đất sạch cho dự án.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thien-loc-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-du-an-bac-thang-long-urban-city-246261103113830899.htm