Xã Thiên Lộc: Đấu giá thành công 22 thửa đất tại khu Đông thôn Nhuế

Quang cảnh phiên đấu giá chiều 31-10. Ảnh: PV

Các thửa đất đấu giá thuộc Dự án xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đông thôn Nhuế (trước đây thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh), là một trong 4 dự án được xã Thiên Lộc tổ chức đấu giá trong năm 2026. Khu đất có vị trí thuận lợi, nằm cạnh các dự án đô thị lớn như Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị G19.

Phiên đấu giá thu hút 139 hồ sơ đăng ký tham gia, với 28 thửa đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Qua 2 vòng đấu, có 22 thửa đất, diện tích từ 85m² đến 116,14m² được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất đạt 122,35 triệu đồng/m², tổng số tiền thu về là 157,63 tỷ đồng.

Phiên đấu giá thu hút đông đảo người dân và nhà đầu tư. Ảnh: PV

Trước đó, qua 3 phiên đấu giá tại điểm X5, thôn Bắc; khu đất xen kẹt X1, thôn Thọ Đa và khu tái định cư kết hợp đấu giá Mạch Lũng, xã Thiên Lộc đã đấu giá thành công 34 thửa đất, thu về 218 tỷ đồng. Trong đó, điểm X5, thôn Bắc, giá trúng cao nhất đạt 106,35 triệu đồng/m².

Như vậy, tính đến hết ngày 31-10, qua 4 phiên đấu giá quyền sử dụng đất, xã Thiên Lộc đã đấu giá thành công 56 thửa đất, tổng số tiền trúng đấu giá đạt 375,63 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, trước khi đưa ra đấu giá, các khu đất đều được địa phương rà soát, bảo đảm điều kiện theo quy định. Kết quả các phiên đấu giá là cơ sở để địa phương đánh giá nhu cầu thực tế của thị trường đối với những khu đất đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện triển khai xây dựng và sử dụng công trình.

Phiên đấu giá thu hút 139 hồ sơ đăng ký tham gia, với 28 thửa đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Ảnh: PV

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...