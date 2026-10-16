Xã Thiên Lộc công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo xã Thiên Lộc trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Liệu. Ảnh: PV

Theo các Quyết định được công bố: Đồng chí Nguyễn Thị Liệu, Phó trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Thiên Lộc. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16-10-2026

Đồng chí Nguyễn Duy Đông, chuyên viên phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thiên Lộc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-10-2026.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Duy Đông. Ảnh: PV

Đồng chí Lại Thị Hoàng Yến, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thiên Lộc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15-10-2026.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ; nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lại Thị Hoàng Yến. Ảnh: PV

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hữu Dũng mạnh: "Mỗi cán bộ được bổ nhiệm cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp giữa các phòng chuyên môn, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn".