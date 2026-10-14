Xã Thiên Lộc: Chi trả tiền GPMB cho 177 hộ dân thôn Bầu

Đông đảo người dân thôn Bầu làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Ảnh: PV

Trong đợt này, có 179 hộ dân thôn Bầu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trong chiều 14-10, đã chi trả cho 177/179 hộ, đạt 98,88%.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, xã Thiên Lộc đã thực hiện 3 đợt chi trả với tổng số hộ là gần 480 hộ.

Người dân nhận tiền bồi thường GPMB. Ảnh: PV

Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường GPMB. Ảnh: PV

Việc chi trả diễn ra thuận lợi, góp phần tạo khí thế tích cực để xã triển khai đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tiếp theo trên địa bàn các thôn.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, xã Thiên Lộc dự kiến giải ngân gần 4.000 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ thành phố giao. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành GPMB đất nông nghiệp trước ngày 31-10-2026 và cơ bản hoàn thành GPMB đất ở trước ngày 31-12-2026.

Người dân được hướng dẫn các thủ tục nhận tiền. Ảnh: PV

Việc chi trả diễn ra thuận lợi. Ảnh: PV

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City không chỉ là dự án có khối lượng GPMB lớn mà còn được kỳ vọng tạo bước chuyển về không gian phát triển của xã Thiên Lộc.

Việc đẩy nhanh thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.