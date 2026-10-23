Xã Thiên Lộc: Chi trả 507 tỷ đồng, bàn giao gần 40ha mặt bằng Dự án Bắc Thăng Long Urban City

Đây là kết quả nổi bật trong công tác GPMB trên địa bàn xã Thiên Lộc được đưa ra tại hội nghị giao ban tháng 10 của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHTr-TĐC) các dự án trên địa bàn xã, tổ chức chiều 23-10.

Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Xuân Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Tính đến ngày 21-10-2026, xã Thiên Lộc được giao thực hiện GPMB 55 dự án, với tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 554,5ha, liên quan khoảng 11.217 hộ dân.

Từ đầu năm đến nay, xã đã hoàn thành GPMB 4 dự án, cơ bản hoàn thành 17 dự án. Trong giai đoạn từ ngày 15-9 đến 21-10, xã ban hành 2.071 thông báo thu hồi đất thuộc 3 dự án; phê duyệt 1.258 phương án bồi thường, hỗ trợ của 10 dự án; chi trả 950 phương án thuộc 9 dự án, với tổng số tiền 384,73 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 21-10, Hội đồng bồi thường đã phê duyệt phương án BTHTr-TĐC cho 6.059 hộ, tổng kinh phí 1.678,45 tỷ đồng. Xã đã chi trả cho 4.653 hộ, với số tiền 1.552,16 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã chủ trì hội nghị. Ảnh: PV

Đáng chú ý, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã chi trả bồi thường cho khoảng 860 hộ, với số tiền 507 tỷ đồng, diện tích bàn giao mặt bằng gần 40ha.

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm do khó khăn trong xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; vướng mắc về chính sách, đơn giá bồi thường đất ở; công tác di chuyển mồ mả và xử lý các vi phạm đất đai tồn tại. Một số trường hợp người dân chưa đồng thuận nhận tiền hoặc bàn giao mặt bằng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác di chuyển mồ mả; làm rõ nguyên do một số dự án ít có chuyển biến trong GPMB một số dự án... Đồng thời, các ý kiến cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn nhấn mạnh, nhiệm vụ GPMB từ nay đến cuối năm 2026 rất nặng nề. Xã đã giao bổ sung 14 dự án, nâng tổng số lên 69 dự án, với diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 594,76ha, liên quan khoảng 12.217 hộ dân.

Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các thôn cần tập trung cao độ, xác định GPMB là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề triển khai hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Xuân Toàn yêu cầu phát huy hiệu quả công tác dân vận, tranh thủ sự tham gia của đảng viên lão thành, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách. Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, tổ trưởng tổ công tác, bí thư chi bộ, trưởng thôn phải sâu sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ GPMB tại địa bàn được phân công; kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ do chủ quan, né tránh hoặc thiếu trách nhiệm.

Đối với các dự án trọng điểm, Bí thư Đảng uỷ xã Thiên Lộc yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh chi trả bồi thường, phấn đấu hoàn thành GPMB đất ở thuộc Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trong quý IV-2026; các loại đất còn lại hoàn thành trước ngày 31-10-2026 theo kế hoạch của thành phố.

Với Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các đơn vị chủ động rà soát nguồn gốc đất, di tích lịch sử, văn hóa, di tích kháng chiến trong phạm vi dự án, phối hợp triển khai các bước theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí Phạm Xuân Toàn cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các công tác bố trí quỹ đất nghĩa trang, hoàn thiện hạ tầng phục vụ di chuyển mồ mả, bố trí vốn chi trả bồi thường và xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng... Các tổ công tác thường xuyên cập nhật tiến độ, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn kết quả GPMB với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm.