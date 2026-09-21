Xã Thiên Lộc: Cấp ủy vào cuộc, thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng

Bám tiến độ, sát từng hộ dân

Cuối tháng 9-2026, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại xã Thiên Lộc bước vào những ngày cao điểm, khi mốc 30-9, thời hạn thành phố giao hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đang đến rất gần.

Ban Chỉ đạo Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn xã Thiên Lộc giao ban định kỳ hằng tháng. Ảnh: PV

Tại cuộc họp giao ban tháng 9 của Ban Chỉ đạo Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn xã vừa qua, bên cạnh rà soát tiến độ từng dự án, nhận diện một số điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, những dự án nhiều tuần liên tiếp không có chuyển biến đã được đưa ra bàn thảo phương án xử lý. Điển hình: Dự án hạ tầng kỹ thuật X10 xóm Trại chưa có thêm hộ nhận tiền, bàn giao mặt bằng; số mộ được kiểm đếm cũng chưa tăng; Dự án hạ tầng kỹ thuật đấu giá Võng La 4, số hộ bàn giao mặt bằng không thay đổi trong 3 tuần liên tiếp; Dự án hạ tầng kỹ thuật phía Nam thôn Nhuế, việc di chuyển mộ tiếp tục là khâu cần tập trung tháo gỡ..., Bí thư Đảng uỷ xã Thiên Lộc Phạm Xuân Toàn yêu cầu cán bộ được phân công phụ trách phải trực tiếp xuống địa bàn, xác định nguyên nhân, thời gian xử lý và báo cáo Ban Chỉ đạo bằng văn bản.

Việc định kỳ giao ban Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB trên địa bàn xã Thiên Lộc là cách địa phương thiết lập một phương thức lãnh đạo trong GPMB: Cấp ủy trực tiếp vào cuộc, phân công rõ trách nhiệm, kiểm soát tiến độ thường xuyên. Đồng thời, với khối lượng thu hồi đất lớn, liên quan hàng nghìn hộ dân và nhiều dự án trọng điểm, đây là cách xã chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo mặt bằng cho các công trình triển khai đúng tiến độ.

Đáng chú ý, xã Thiên Lộc đưa công tác theo dõi tiến độ các dự án lên môi trường số. Toàn bộ dự án được lập biểu chi tiết, cập nhật theo ngày, tuần, tháng trên đường link trực tuyến; tiến độ được phân tích theo các kịch bản hoàn thành 60%, 80% và 100% để nhận diện sớm nguy cơ chậm...

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai tới từng hộ gia đình. Ảnh: PV

Cùng với cấp ủy, chính quyền, chi bộ các thôn cũng vào cuộc quyết liệt. Tại thôn Đại Đồng, Dự án cầu Thượng Cát tác động đến đất đai, tài sản và đời sống của nhiều hộ dân, trong đó có việc di chuyển phần mộ của các gia đình, dòng họ. Bí thư Chi bộ thôn Đại Đồng Trần Anh Ngọc cho biết, chi bộ xác định GPMB là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên phải tiên phong tuyên truyền, giải thích, vận động gia đình, người thân và nhân dân.

Với những trường hợp nhạy cảm, cán bộ thôn, đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, đối thoại; đồng thời phát huy vai trò của người cao tuổi, trưởng dòng họ, người có uy tín. Cách vận động kiên trì, tôn trọng yếu tố tâm linh, truyền thống để tạo sự ủng hộ trong nhân dân.

Chủ động từ sớm, tháo gỡ từ cơ sở

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc Trần Minh Thái, tính đến ngày 14-9-2026, xã Thiên Lộc được giao thực hiện GPMB 55 dự án, tổng diện tích 554,5ha, liên quan 11.217 hộ dân. Từ đầu năm đến nay, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 3.394 hộ, diện tích 121,66ha, kinh phí 1.110,36 tỷ đồng; chi trả cho 3.703 hộ với số tiền 1.167,43 tỷ đồng và bàn giao 151,3 ha/54 dự án, bằng 58,35% tổng diện tích phải GPMB của các dự án đang triển khai. Xã đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành GPMB 21 dự án. Một số dự án trọng điểm đạt tiến độ cao, như: Dự án cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án Khu đô thị mới G19; Dự án khu đô thị mới G8…

Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến xã Thiên Lộc được giao thêm 14 dự án, nâng tổng số lên 69 dự án, với khoảng 594,76 ha và 12.217 hộ dân. GPMB tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, tập trung cao độ để tạo mặt bằng sạch, phục vụ phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của xã.

Trong đó, với những dự án lớn, xã chủ động vào cuộc từ sớm. Với Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo gồm 24 thành viên và 4 tổ công tác phụ trách thông tin, tuyên truyền; vận động; bảo đảm an ninh, trật tự; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư và kiến nghị của người dân.

Sự chủ động chuẩn bị từ sớm trong các khâu góp phần quan trọng trong triển khai các dự án tại xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Với Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, ngay sau khi có quyết định giao nhiệm vụ của thành phố, Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ giúp việc và 6 tổ công tác phụ trách 6 thôn có đất nằm trong phạm vi dự án.

Cùng với đó, xã rà soát hiện trạng đất đai, hồ sơ và các vấn đề có thể phát sinh. Trong phạm vi nghiên cứu Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, xã rà soát 151 khu đất với tổng diện tích khoảng 272,9ha; thanh lý 97/97 hợp đồng đã hết hạn, thông báo thu dọn tài sản đối với 39 trường hợp sử dụng đất không có hợp đồng và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Từ thực tiễn Thiên Lộc cho thấy, GPMB không chỉ bắt đầu khi dự án triển khai mà cần được chuẩn bị từ trước bằng việc nắm chắc hiện trạng đất đai, hồ sơ, địa bàn và những vấn đề có thể phát sinh. Sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, phân công cụ thể đến từng địa bàn, cùng với việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên là cách xã Thiên Lộc chủ động "mở lối" cho công tác GPMB, góp phần tạo mặt bằng để các dự án trọng điểm được triển khai theo tiến độ.