Xã Thiên Lộc biểu dương các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Hà Nội chúc mừng Hội Nông dân xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Trình bày diễn văn tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Lâm ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, năm 2026, Hội Nông dân xã Thiên Lộc bám sát chương trình công tác của Hội Nông dân thành phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống hội viên.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, toàn xã có 2.620 hội viên đăng ký tham gia; qua bình xét tại các chi hội, có 1.550 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các chi hội đồng thời vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chú trọng sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản an toàn, gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Thị Lâm trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: PV

Công tác hỗ trợ vốn được chú trọng, tạo điều kiện để hội viên mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý, nhận ủy thác đạt 9,55 tỷ đồng, cho 193 hội viên vay. Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng đạt 55 tỷ đồng, hỗ trợ 537 hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từ nguồn lực hỗ trợ cùng sự chủ động, sáng tạo trong lao động, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây cảnh, nấm lim xanh cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm và sản xuất rau an toàn. Một số hội viên tích cực nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn, có sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ IX.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trương Văn Nhung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Trương Văn Nhung ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân xã Thiên Lộc trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đề nghị địa phương quan tâm xây dựng sản phẩm đặc trưng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn trong sản xuất và tăng cường liên kết chuỗi tiêu thụ. Theo đó, sản phẩm nông nghiệp của địa phương cần từng bước mở rộng thị trường, tiếp cận các kênh phân phối có giá trị cao hơn, thay vì chủ yếu tiêu thụ tại chợ truyền thống và các điểm bán lẻ.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và xã Thiên Lộc chúc mừng các hội viên được nhận kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam. Ảnh: PV

Biểu dương các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2026. Ảnh: PV

Ông Trương Văn Nhung khẳng định, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiếp cận chính sách, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đổi mới phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 6 cá nhân; biểu dương, khen thưởng các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu năm 2026.