Xã Thiên Lộc bàn giao đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án X2 Kim Chung

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đồ án được UBND xã Thiên Lộc phê duyệt tại Quyết định số 10622/QĐ-UBND ngày 19-9-2026, nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Khu vực nghiên cứu thuộc ô quy hoạch IV.2-1, phân khu đô thị N4 trên địa bàn xã Thiên Lộc, với tổng diện tích khoảng 20,15 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.236 người.

Về nội dung điều chỉnh, đồ án tập trung tối ưu hóa cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu phát triển nhà ở. Cụ thể, đồ án điều chỉnh tăng diện tích đất ở thấp tầng thêm 10.034 m², giảm diện tích đất nhà ở cao tầng 27.461 m², đồng thời dành 20,95% quỹ đất để bổ sung chức năng đất nhà ở xã hội (tầng cao 22 tầng) theo quy định.

Đồ án cũng tách 4.499 m² đất đường nội bộ ra khỏi diện tích nhà ở thấp tầng để chuẩn hóa số liệu; điều chỉnh mật độ xây dựng nhà ở thấp tầng lên 78 - 87%, nhà ở cao tầng lên 45 - 50% và nâng tầng cao nhà ở thương mại cao tầng từ 17 tầng lên 30 tầng. Sau điều chỉnh, tuy tổng diện tích đất ở giảm 17.427 m² nhưng tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm 80.465 m², nâng cao đáng kể hiệu quả khai thác quỹ đất.

Phối cảnh minh hoạ các không gian chức năng của dự án. Ảnh: PV

Đáng chú ý, việc điều chỉnh được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên khung giao thông chính, chỉ tiêu hạ tầng xã hội, trục cây xanh và quy mô dân số toàn khu. Điểm nhấn kiến trúc của dự án là khu nhà ở 30 tầng đặt tại vị trí cửa ngõ, hướng tầm nhìn về phía trục đường bờ kênh theo hướng Bắc Thăng Long - Nội Bài. Khu nhà ở xã hội cao 22 tầng được bố trí ở phía Bắc, tạo thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng đồng bộ.

Việc công bố và bàn giao đồ án là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng quản lý, triển khai dự án theo đúng quy hoạch, góp phần hình thành khu đô thị xanh, hiện đại và đồng bộ tại địa phương.