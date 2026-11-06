Xã Thiên Lộc: 85 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng sáng 6-11. Ảnh: PV

Đợt này, Đảng bộ xã Thiên Lộc có 85 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, các đảng viên không chỉ có bề dày cống hiến mà còn là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

“Ở các đồng chí, chúng ta thấy rõ một điều rất quý: Tuổi Đảng càng cao, trách nhiệm càng lớn; nhiều đồng chí đã nghỉ công tác nhưng không nghỉ cống hiến; trở về đời thường nhưng vẫn trọn vai trò nêu gương, vẫn là chỗ dựa tinh thần, là hạt nhân đoàn kết ở chi bộ và cộng đồng dân cư”, đồng chí Phùng Khải Lợi nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phùng Khải Lợi trao Huy hiệu 65, 60, 55 tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Thiên Lộc đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm của các thế hệ đảng viên, trong đó có những đảng viên cao tuổi đời, cao tuổi Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn; nêu cao tinh thần gương mẫu, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước, Thủ đô và xã Thiên Lộc.

Lãnh đạo xã Thiên lộc trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm chăm lo, động viên đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và tại địa bàn dân cư; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Thị Tỵ, đảng viên Chi bộ thôn Đại Đồng, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp cho quê hương, cộng đồng và giáo dục con cháu sống có lý tưởng, trách nhiệm với xã hội.

Lãnh đạo xã Thiên Lộc chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Thị An. Ảnh: PV

Trước đó, chiều 5-11, Đảng ủy xã Thiên Lộc đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị An, thuộc Chi bộ thôn Mai Châu.

Đồng chí Nguyễn Thị An, sinh ngày 23-12-1926, quê quán xã Thiên Lộc, hiện cư trú tại thôn Mai Châu, thành phố Hà Nội. Với bí danh Kim Thiền, đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm các trọng trách tại địa phương như: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, đại biểu HĐND, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Mai Châu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ thôn Mai Châu và Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mạch.