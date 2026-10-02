Xã Thiên Lộc: 22 đội tranh tài tại hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”; đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và địa phương.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn cho biết: Hội thao là dịp đánh giá thực chất kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở trên địa bàn. Qua đó, mỗi thành viên có thêm điều kiện rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc đề nghị các đội tham gia phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thi đấu trung thực, đúng điều lệ và bảo đảm an toàn. Kết quả hội thao là một phần, quan trọng hơn là việc nâng cao kiến thức, kỹ năng để các lực lượng có thể vận dụng hiệu quả khi trở về địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: PV

Phó Chủ inch UBND xã cũng yêu cầu Công an xã tiếp tục phát huy vai trò lực lượng thường trực, chủ trì tham mưu và phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 trong hướng dẫn nghiệp vụ; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, các đội PCCC&CNCH cơ sở. Các thôn và doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng tại chỗ, duy trì tập luyện, sử dụng thành thạo phương tiện PCCC&CNCH, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra.

Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó Trưởng phòng PC07 phát biểu tại hội thi. Ảnh: PV

Tại hội thao, Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của lực lượng dân phòng và lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Theo Thượng tá Ngô Tiến Long, việc xây dựng lực lượng dân phòng và lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ sở có kỹ năng, được tập luyện thường xuyên là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Thượng tá Ngô Tiến Long đề nghị xã Thiên Lộc cùng các thôn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, qua đó góp phần bảo đảm cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Tại chương trình, 22 đội (gồm 14 đội dân phòng đến từ 14 thôn trên địa bàn xã và 8 đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cơ sở thuộc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long) đã tranh tài sôi nổi ở nội dung đội hình kết hợp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi xuất sắc. Ảnh: PV

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội thi xuất sắc. Ảnh: PV

Thông qua hội thao, xã Thiên Lộc tiếp tục củng cố phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng sẵn sàng xử lý tình huống của lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở, góp phần xây dựng địa bàn an toàn về PCCC&CNCH.

Một số hình ảnh tại Hội thao: