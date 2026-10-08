Xã Thiên Lộc: 162 hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường GPMB dự án Bắc Thăng Long Urban City

Đây là những hộ dân đầu tiên của xã Thiên Lộc được nhận tiền sau hơn 1 tháng địa phương quyết liệt, khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) theo chỉ đạo của thành phố.

Người dân thôn Hậu Dưỡng nhận tiền bồi thường. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thiên Lộc Lê Thị Vân Huyền, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Việc chi trả được chia làm nhiều đợt. Qua 2 đợt đầu thu hồi tổng cộng khoảng 40,07ha đất giao theo Nghị định 64/CP của 165 hộ gia đình, cá nhân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 50 tỷ đồng.

Trong ngày đầu tiên, Ban đã thực hiện chi trả cho 162/165 hộ dân đội 8 và đội 9, thôn Hậu Dưỡng, đạt tỷ lệ 98,18%. Còn 3 hộ đi vắng, chưa thực hiện chi trả.

Công tác tổ chức chi trả được thực hiện đúng quy trình, trật tự. Ảnh: PV

Theo bà Huyền, trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án, đa số người dân đồng tình, ủng hộ và mong muốn sớm nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ. Địa phương cũng mong muốn chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí để xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện chi trả cho người dân trong tháng 10-2026.

Đợt 1-2, có 165 hộ thôn Hậu Dưỡng được chi trả tiền GPMB. Ảnh: PV

Các chính sách, mức bồi thường được thông tin rõ ràng; cán bộ hỗ trợ người dân tận tình, giúp việc đối chiếu giấy tờ, hoàn thiện thủ tục và nhận tiền diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Đông đảo người dân đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh PV

“Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước. Những năm gần đây, diện mạo Hà Nội thay đổi nhanh, nhiều khu đô thị mới được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Chúng tôi mong xã được đầu tư, phát triển đồng bộ, đi lại thuận tiện, có thêm các tiện ích phục vụ cuộc sống, quê hương ngày càng khang trang, theo kịp sự phát triển chung của Hà Nội”, bà Lê Thị Hiền, một trong các hộ nhận tiền bồi thường chia sẻ.