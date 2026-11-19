Sức hút của BIGBANG tiếp tục được chứng minh khi nhóm nhạc Hàn Quốc tổ chức chuỗi concert kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Sohu, gần đây BIGBANG đã tổ chức đêm diễn trong khuôn khổ tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm tại Hong Kong. Buổi biểu diễn đều ghi nhận lượng khán giả đông đảo, gần như lấp kín khán phòng. Đáng chú ý, bên cạnh người hâm mộ, nhiều gương mặt đình đám của làng giải trí Hoa ngữ cũng có mặt dưới khán đài để thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, diễn viên Xa Thi Mạn và Trần Sơn Thông xuất hiện cùng nhau tại concert. Cả hai vui vẻ chụp ảnh chung với những người bạn có mặt tại sự kiện, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ khiến những đêm diễn của BIGBANG càng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Xa Thi Mạn đi xem concert của BIGBANG tại Hong Kong.

Một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất là sự xuất hiện của tài tử Lương Triều Vỹ. Nam diễn viên được bắt gặp tại hành lang khu vực tổ chức concert. Đáng chú ý, phía sau anh còn có bà xã Lưu Gia Linh và nghệ sĩ Châu Nhuận Phát. Hình ảnh 3 ngôi sao đình đám cùng có mặt tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ sau đó còn được ghi lại khoảnh khắc chụp ảnh chung trong khu vực phòng VIP của concert. Dù không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thần tượng, cặp đôi vẫn dành thời gian đến thưởng thức màn trình diễn của BIGBANG. Sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ cũng phần nào cho thấy sức hút của nhóm nhạc sau hai thập kỷ hoạt động.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh.

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh cũng được một số khán giả bắt gặp tại đêm diễn. Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện trong khu vực khán giả được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi đó, Angelababy không trực tiếp đăng tải hình ảnh cá nhân tại sự kiện mà được bạn bè chia sẻ khoảnh khắc đi xem concert.

Huỳnh Hiểu Minh đi xem concert BIGBANG.

Việc hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện khiến concert của BIGBANG trở thành chủ đề được quan tâm bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu. Sau 20 năm hoạt động, nhóm vẫn duy trì sức hút đáng kể, không chỉ với người hâm mộ lâu năm mà còn với nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và lĩnh vực khác nhau của làng giải trí châu Á.