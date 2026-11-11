Xã Thanh Trì tháo gỡ 'điểm nghẽn' về trật tự xây dựng

Tập trung xử lý những vi phạm tồn đọng

Quản lý đất đai, trật tự xây dựng luôn là một trong những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Những công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan, môi trường và hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Vũ Hoài Sơn cho biết, để tháo gỡ "điểm nghẽn" về trật tự xây dựng, trước mắt, UBND xã ưu tiên tuyên truyền, vận động để các chủ công trình tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: Thái An

Đối với xã Thanh Trì, công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được xác định là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm quản lý địa bàn.

Ngày 17-9, UBND xã Thanh Trì đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND để triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/UB ngày 26-8 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

UBND xã Thanh Trì đã tổ chức cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục đầy đủ các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hoá có nguy cơ cháy, nổ cao hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; làm cơ sở phân loạt, xác định biện pháp và lộ trình xử lý dứt điểm; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm mới.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn xã Thanh Trì có 25 trường hợp vi phạm với 54 công trình, nhà xưởng, kho bãi xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công do UBND xã quản lý có nguy cơ cao về cháy nổ. UBND xã Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch lộ trình biện pháp xử lý đối với từng trường hợp vi phạm; ưu tiên xử lý trước đối với trường hợp vi phạm trên đất công, nông nghiệp và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kéo dài hoặc có khả năng gây hậu quả lớn về người và tài sản. Lộ trình xử lý xong trước ngày 15-6-2027.

UBND xã Thanh Trì xác định, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, đến nay đã có 3 chủ công trình tự giác tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm. Ảnh: Thái An

Cán bộ Phòng Hạ tầng Nông nghiệp và Môi trường xã Thanh Trì cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 30-9 đến 15-11, UBND xã Thanh Trì sẽ xử lý dứt điểm, triệt để đối với 4 công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại (ngày 11-11), sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, 3 trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp còn lại, UBND xã Thanh Trì đang tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ công trình tự giác tháo dỡ.

Kiên quyết xử lý, đồng thời chú trọng vận động, thuyết phục

Thực tế cho thấy, xử lý công trình xây dựng trái phép không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số trường hợp vi phạm đã tồn tại trong thời gian dài, liên quan đến tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc sinh hoạt của người dân. Vì vậy, quá trình xử lý đòi hỏi chính quyền phải thực hiện chặt chẽ các trình tự, thủ tục pháp luật, đồng thời có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

Việc xã Thanh Trì tiếp tục vận động các chủ công trình còn lại tự giác tháo dỡ cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa yêu cầu thực thi pháp luật với công tác dân vận. Khi người dân nhận thức rõ hành vi vi phạm, hiểu được trách nhiệm pháp lý và tự nguyện khắc phục hậu quả, quá trình xử lý có thể hạn chế những khó khăn, phát sinh không cần thiết.

Tuy nhiên, tuyên truyền, vận động không có nghĩa là kéo dài thời gian xử lý hoặc thay thế các biện pháp pháp lý bắt buộc. Đối với trường hợp cố tình không chấp hành, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Vũ Hoài Sơn cho biết: “Trước mắt, UBND xã đã ra thông báo, tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm và đã có 3 trường hợp vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Nếu các chủ công trình vi phạm cố tình không chấp hành, UBND xã sẽ củng cố hồ sơ và thực hiện cưỡng chế theo quy định”.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” về trật tự xây dựng không đơn thuần là xử lý một số công trình vi phạm mà còn là quá trình lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật. Kết quả cuối cùng không chỉ được đánh giá bằng số lượng công trình đã xử lý mà còn ở khả năng ngăn chặn vi phạm mới, giải quyết dứt điểm tồn tại và tạo chuyển biến bền vững trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Những chuyển động bước đầu tại xã Thanh Trì thể hiện nỗ lực cụ thể hóa quyết tâm xử lý vi phạm bằng hành động. Đáng chú ý là công tác xử lý không chỉ hướng đến việc tháo dỡ các công trình vi phạm mà còn đặt ra yêu cầu khắc phục tình trạng tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, không để phát sinh những trường hợp tương tự.