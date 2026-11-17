Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ cơ sở

Trong không khí phấn khởi của cán bộ và nhân dân Thủ đô hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, những ngày qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các thôn thuộc xã Thanh Trì diễn ra trang trọng, vui tươi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết.

Lãnh đạo xã Thanh Trì trao quà cho người dân ở thôn Tứ Hiệp nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Ảnh: Thái An

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, được tổ chức hằng năm tại các khu dân cư, góp phần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Tổ dân phố Vĩnh Hưng biểu dương những cá nhân có thành tích nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thái An

Thông qua ngày hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân có dịp cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương đang tập trung đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quan trọng. Sự đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân chính là nền tảng để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Chung sức chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cộng đồng nghĩa tình

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Tứ Hiệp là những hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Những phần quà trao tay trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Vĩnh Thịnh, xã Thanh Trì. Ảnh: Thái An

Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để các gia đình nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của MTTQ trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, xây dựng cộng đồng dân cư không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với thôn Tứ Hiệp, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cũng diễn ra sôi nổi tại các tổ dân phố Minh Châu, Tân Hiệp, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Hưng, tạo nên đợt sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Thanh Trì.

Tại tổ dân phố Tân Hiệp, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa tiếp tục được nhân dân tích cực hưởng ứng, với 98,5% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Cán bộ và nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra ở tất cả các thôn thuộc xã Thanh Trì thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Thái An

Trong khi đó, tổ dân phố Vĩnh Hưng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo trẻ em, khuyến học, giúp đỡ người nghèo và hướng về biển đảo quê hương. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Tại các ngày hội, lãnh đạo xã Thanh Trì ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân các tổ dân phố đã đạt được; đồng thời mong muốn các khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Từ những hoạt động thiết thực tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở thôn Tứ Hiệp và các tổ dân phố trên địa bàn xã Thanh Trì có thể thấy, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp từ chính sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã Thanh Trì tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần chung sức, đồng lòng của mỗi người dân trong xây dựng quê hương.