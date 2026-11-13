Xã Thanh Trì: Đưa chuyển đổi số đến với người dân

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì đã phát huy vai trò xung kích, tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong ứng dụng công nghệ vào các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Xã Thanh Trì tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho người cao tuổi, thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: Thái An

Không chỉ tích cực tiếp cận, làm chủ công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn trở thành những tuyên truyền viên, hướng dẫn viên, góp phần giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc tuổi trẻ Thanh Trì tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì Hoàng Minh Hằng, phát huy lợi thế về khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử trên các nền tảng mạng xã hội; hỗ trợ người dân tra cứu thông tin liên quan đến bầu cử, tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và sử dụng những tiện ích số phục vụ việc tìm hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Đặc biệt, đối với những cử tri cao tuổi, việc được đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn các thao tác trên điện thoại thông minh đã góp phần tháo gỡ những khó khăn ban đầu khi tiếp cận thông tin trên môi trường số.

Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì xuống cơ sở thôn, xóm để hướng dẫn người dân tiếp cận chuyển đổ số. Ảnh: Thái An

Thông qua các hoạt động này, vai trò của thanh niên không chỉ được thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình mà còn ở khả năng đưa công nghệ vào giải quyết những nhu cầu cụ thể của người dân, hướng tới mục tiêu để người dân được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích do công nghệ mang lại.

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến từng khu dân cư

Theo bà Hoàng Minh Hằng, một trong những hoạt động được tuổi trẻ Thanh Trì chú trọng là hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, với mục tiêu phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là những nhóm còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Hướng dẫn người dân cài đặt những ứng dụng số trên điện thoại. Ảnh: Thái An

Nếu như trước đây, không ít người cao tuổi còn lúng túng khi sử dụng điện thoại thông minh, chưa quen với các ứng dụng trực tuyến thì thông qua sự hướng dẫn của đoàn viên, thanh niên, những thao tác tưởng chừng phức tạp đang dần trở nên gần gũi, dễ thực hiện hơn. Thay vì chỉ giới thiệu lý thuyết, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện từng thao tác trên thiết bị của mình.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh; cài đặt, khai thác ứng dụng iHanoi; tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin; thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các nền tảng số phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Đáng chú ý, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện đường link giả mạo, cảnh giác trước những yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã xác thực hay chuyển tiền cũng được chú trọng.

Đối với người cao tuổi, giá trị của các hoạt động hướng dẫn không đơn thuần là biết sử dụng một ứng dụng hay thực hiện một giao dịch trực tuyến. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi về nhận thức, tâm lý và thói quen.

Chính những chuyển biến từ các thao tác nhỏ trong đời sống đã cho thấy ý nghĩa thiết thực của phong trào “Bình dân học vụ số”: Đưa tri thức công nghệ đến với mọi người, tạo điều kiện để người dân thích ứng với môi trường số.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì cho biết, điểm đáng chú ý trong cách triển khai của tuổi trẻ Thanh Trì là xác định phong trào “Bình dân học vụ số” không phải hoạt động tuyên truyền mang tính thời điểm, mà là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Theo định hướng này, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện, đội hình tiên phong chuyển đổi số; phối hợp với các khu dân cư và tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng công nghệ. Việc đưa hoạt động hướng dẫn về tận địa bàn dân cư giúp người dân thuận tiện tham gia, nhất là người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ.

Đặc biệt, thông qua việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đoàn viên, thanh niên còn góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thủ tục hành chính thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Từ thực tiễn triển khai các hoạt động, tuổi trẻ Thanh Trì xác định chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu từ những công nghệ hiện đại hay những mô hình lớn, mà có thể bắt đầu bằng việc giúp một người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một người cao tuổi biết tra cứu thông tin trên điện thoại hoặc một gia đình biết bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng.