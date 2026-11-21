Các đại biểu tham dự cuộc thực tập.

Cuộc thực tập gồm 2 phần: Thực tập cơ chế và thực tập thực binh. Ở phần thực tập cơ chế, Ban Chỉ đạo tổ chức 2 hội nghị nhằm đánh giá tình hình, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế. Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, thống nhất phương án huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị; xác định các khu vực có nguy cơ cháy cao, phương án sơ tán người dân và bảo đảm an toàn khi xảy ra cháy rừng.

Xã Thanh Thuỷ triển khai thực tập phần cơ chế.

Đối với phần thực tập thực binh, tình huống giả định xảy ra cháy rừng tại khu vực sườn Tây Bắc, điểm cao 102,7, thôn Cường Thịnh, do người dân đốt thực bì không kiểm soát, khiến lửa cháy lan vào rừng. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng tại chỗ của thôn nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời báo tin để huy động lực lượng cơ động của xã phối hợp ứng cứu. Các lực lượng sử dụng dụng cụ chữa cháy chuyên dụng và phương tiện tại chỗ, tổ chức khoanh vùng, dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận. Sau quá trình phối hợp, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Người dân xã Thanh Thuỷ tham gia thực tập phần thực binh, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thực tập.

Thông qua thực tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài nguyên rừng, tài sản và tính mạng của Nhân dân.