Xã Thanh Sơn chủ động ứng phó ngập úng, bảo đảm sản xuất nông nghiệp

Tại các vùng trũng thấp, nước dâng nhanh đã làm ngập cục bộ Điểm trường tiểu học Liên Sơn thuộc ấp 2 khi xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên, học sinh và công tác giảng dạy, học tập tại thời điểm mưa kéo dài. Tại ấp 3 có 28 hộ dân bị ngập (khoảng 0,5m nước), bị cuốn trôi 30 con gà 1,5 tháng tuổi; 10 con thỏ.

Khu dân cư tại xã Thanh Sơn bị ngập. Ảnh: Hà Nội

Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 120ha cây trồng, hoa màu của nhân dân bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng đa số cây lâu năm. Tại khu vực ấp 2, ấp 3 có hiện tượng ngập cục bộ đường giao thông nông thôn, đi lại khó khăn trong thời điểm mưa lớn.

Ngay sau khi ghi nhận thực tế, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thanh Sơn đã trực tiếp khảo sát hiện trường, chỉ đạo lực lượng xung kích phối hợp cùng các đoàn thể và người dân khẩn trương khơi thông cống rãnh, giải tỏa các điểm nghẽn dòng chảy để chủ động tiêu thoát nước, giảm tình trạng ngập úng để ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo lực lượng túc trực, căng dây cắm biển cảnh báo những điểm sâu để người dân được biết, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Lực lượng xung kích của xã Thanh Sơn hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi khu vực bị ngập nước. Ảnh: Hà Nội

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, tình trạng ngập úng nhanh chóng được kiểm soát và không gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Đến sáng 28-9, nước tại các khu vực ngập úng đã cơ bản rút hết, diện tích lúa trĩu hạt đang vào mùa được đảm bảo an toàn chuẩn bị thu hoạch; hoạt động sản xuất và đời sống người dân đã ổn định trở lại.