Xã Thanh Quân khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Đại tá Lê Văn Khanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo xã Thanh Quân dự, chỉ đạo công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Theo rà soát, xã Thanh Quân có 261 thanh niên trong diện quản lý nguồn tuyển quân năm 2027; trong đó, 163 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển, 98 thanh niên thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đáng chú ý, có 8 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi khai mạc, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã quán triệt mục đích, yêu cầu, quy trình khám sơ tuyển; yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, khách quan, công khai, đúng quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tổ chức rà soát, quản lý nguồn, tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Thanh Quân triển khai khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thông qua khám sơ tuyển, xã Thanh Quân quyết tâm tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.