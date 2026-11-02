Xã Thanh Oai về đích dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 21B
Nhiều năm chưa thể giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đoạn Ba Hàng Mai trên tuyến Quốc lộ 21B từng được xem là một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với tiến độ dự án qua địa bàn xã Thanh Oai. Thế nhưng, chỉ sau 5 tháng tập trung tháo gỡ khó khăn, vận động người dân, tổ chức thực hiện và đẩy nhanh thi công, nút thắt mặt bằng này đã được giải quyết. Đến nay, những mét thảm nhựa cuối cùng đang được các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thanh-oai-ve-dich-du-an-nang-cap-cai-tao-quoc-lo-21b-246261102181125226.htm