Xã Thanh Oai: Tỷ lệ khám sức khỏe cho học sinh đạt 100%

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số người thuộc diện khám sức khỏe năm 2026 trên địa bàn xã Thanh Oai là 47.362 người. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 3 đợt khám, với 21.048 người được khám, đạt 44,4% số người thuộc diện phải khám. Đáng chú ý, tỷ lệ khám sức khỏe đối với học sinh đạt 100%.

Từ đầu năm đến nay, xã Thanh Oai đã tổ chức 3 đợt khám sàng lọc sức khỏe cho 21.048 người dân. Ảnh: PV

Qua công tác khám sức khỏe toàn dân, ngành Y tế đã phát hiện, nghi ngờ 8 trường hợp cần được chuyển tuyến để khám và kiểm tra chuyên sâu. Kết quả này cho thấy, việc khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, giúp người dân có hướng theo dõi và điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe hiện vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của khám sức khỏe định kỳ; một số trường hợp bận công việc, đi làm xa hoặc chưa sắp xếp được thời gian tham gia các đợt khám trước.

Theo kế hoạch, trong tháng 10-2026, xã sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và các cơ sở y tế đủ điều kiện tổ chức khám sàng lọc cho những người còn lại có nhu cầu. Trong tháng 11-2026, tiếp tục tổ chức các đợt khám vét, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải đề nghị các thành viên thuộc 78 tổ điều tra hộ gia đình, khám sàng lọc sức khỏe tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng”. Cùng với việc lập danh sách chính xác, cần tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu ý nghĩa của việc khám sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai đề nghị các thôn, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động; chủ động thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm khám để người dân thuận tiện tham gia. Đối với những trường hợp chưa tham gia khám do đi làm xa, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc thù hoặc khó khăn trong đi lại, cần có phương án rà soát, vận động và hỗ trợ phù hợp.