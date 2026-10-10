Xã Thanh Oai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Công an xã Thanh Oai tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Để bảo đảm việc thu nhận mẫu sinh phẩm được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ và đạt hiệu quả, Công an xã Thanh Oai đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch triển khai; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ.

Trong đợt 2 năm 2026, có gần 200 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã đăng ký tham gia lấy mẫu ADN. Quá trình tổ chức được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn và an toàn.

Lực lượng Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin; phối hợp với lực lượng y tế và các đơn vị chuyên môn tiến hành thu nhận mẫu theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các gia đình liệt sĩ tham gia.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là bước quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tìm kiếm, đối chiếu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, thiêng liêng của các gia đình có người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.