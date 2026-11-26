Xã Thanh Oai tập huấn chuyển đổi số và an toàn thông tin
Nhằm trang bị kỹ năng số và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, sáng 25/11, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa khai mạc lớp đào tạo chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin năm 2026 cho gần 400 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thanh-oai-tap-huan-chuyen-doi-so-va-an-toan-thong-tin-246261126204541087.htm