Xã Chuyên Mỹ có 16/16 thôn có nghề và làng nghề. Trong đó có các làng nghề truyền thống thường trực phát thải ô nhiễm môi trường như mộc, khảm trai, may mặc. Chính vì vậy, việc kiểm soát, từng bước kéo giảm các tác động xấu tới môi trường từ hoạt động sản xuất đang được chính quyền địa phương rất quan tâm. Song, các giải pháp đưa ra cũng cần lộ trình, thời gian và cả sự vào cuộc của nhiều ban ngành, đơn vị chuyên môn hỗ trợ mới có thể giải quyết điểm nghẽn này.