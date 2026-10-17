Xã Thanh Oai tăng cường xử lý, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Theo đó, tại Tổ dân phố Kim Động, qua nắm bắt tình hình thực tế, cơ quan chức năng phát hiện một số hộ gia đình tự ý xây dựng tường bao quanh trên diện tích đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã đã phối hợp với các ngành chức năng và lãnh đạo tổ dân phố kiểm tra hiện trạng, xác định các trường hợp vi phạm, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Xã Thanh Oai xử lý các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: PV

Đối với 5 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã kịp thời tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép; đồng thời tổ chức xử lý, phá dỡ theo quy định đối với các trường hợp cần thiết. Quá trình xử lý nhằm ngăn chặn vi phạm tiếp diễn, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích và giữ vững kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai là trách nhiệm của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Ảnh: PV

Thông qua công tác kiểm tra, xử lý, UBND xã Thanh Oai tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, khẳng định việc quản lý, sử dụng đất phải tuân thủ đúng quy định, không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng tường bao, nhà ở hoặc các công trình khác trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND xã Thanh Oai đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng. Khi có nhu cầu xây dựng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng xã Thanh Oai ngày càng văn minh, kỷ cương, phát triển bền vững.

Chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai là trách nhiệm của mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và giữ gìn trật tự, kỷ cương tại địa phương.