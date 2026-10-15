Xã Thanh Oai sắp xếp mô hình tổ đảng và các cơ quan chuyên môn

Hội nghị đã nghe công bố Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các quyết định về công tác cán bộ.

Lãnh đạo xã Thanh Oai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 5 phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Ảnh: Mai Quý

Theo đó, xã thành lập, tổ chức lại 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế. Các phòng chính thức hoạt động từ ngày 15-10-2026.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phân tách, chuyển giao các nhóm chức năng, nhiệm vụ của 3 phòng chuyên môn hiện có, gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Qua đó, phân định rõ lĩnh vực phụ trách, xác lập đầu mối tham mưu, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Lãnh đạo xã Thanh Oai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thành lập. Ảnh: Mai Quý

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng xã và Đảng bộ UBND xã và thành lập 13 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, chính thức hoạt động từ ngày 15-10-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức đảng và tổ chức lại các phòng chuyên môn là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Đồng chí Bùi Hoàng Phan yêu cầu các chi bộ mới thành lập khẩn trương căn cứ nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy xã để xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung lãnh đạo phải cụ thể, sát thực tiễn; phân công nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, giảm khâu trung gian, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ghi nhận những nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Bùi Hoàng Phan đề nghị các phòng chuyên môn mới được thành lập, tổ chức lại nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Quý

Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới phương thức làm việc, chuyển mạnh từ "tư duy quản lý" sang "tư duy quản trị và kiến tạo phát triển".

Mỗi phòng cần chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ và sản phẩm đầu ra; tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc làm chậm tiến độ công việc do thay đổi tổ chức bộ máy.