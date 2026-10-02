Xã Thanh Oai phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

UBND xã Thanh Oai tổ chức Lễ khai mạc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lý

Phát biểu khai mạc và phát động Tuần lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu mà còn là yêu cầu tất yếu để mỗi cá nhân không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, thích ứng với sự thay đổi của xã hội và làm chủ tương lai.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải đề nghị các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, khơi dậy niềm đam mê học tập, phát triển văn hóa đọc, tư duy sáng tạo và năng lực tự học cho học sinh; đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, tiếp cận công nghệ mới và chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.

Giáo viên và các em học sinh tham quan không gian trưng bày sách với nhiều đầu sách phong phú về lịch sử, văn hóa, giáo dục, kỹ năng sống, chuyển đổi số và học tập suốt đời. Ảnh: Nguyễn Lý

Hưởng ứng chương trình, nhà giáo Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài khẳng định, học tập suốt đời không chỉ dừng ở một tuần lễ hay một khẩu hiệu mà cần được chuyển thành những việc làm cụ thể, duy trì thường xuyên.

Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học; đồng thời tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo cùng năng lực tự học.