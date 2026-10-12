Xã Thanh Oai: Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo xã Thanh Oai thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: PV

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình thương binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời, góp phần lan tỏa mạnh mẽ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cùng sự biết ơn chân thành của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, hi sinh vô giá của các thế hệ đi trước.

Song song với công tác tri ân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao trên địa bàn xã được tổ chức sôi nổi. Tiêu biểu là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “80 năm - Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô”; Giải bóng đá Thanh niên xã Thanh Oai năm 2026…

Xã Thanh Oai tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “80 năm - Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô”. Ảnh: PV

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm là chương trình tọa đàm với chủ đề “80 năm - Vinh quang, tự hào người chiến sĩ Thủ đô”. Chương trình là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Những dấu mốc lịch sử hào hùng, những chiến công oanh liệt cùng sự hi sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô bản lĩnh, kiên cường, trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô tại xã Thanh Oai không chỉ lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử vẻ vang, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thi đua quyết thắng trong giai đoạn phát triển mới.