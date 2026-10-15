Xã Thanh Oai kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo xã Thanh Oai tặng hoa tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Mai Quý

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô và nhìn lại những kết quả, đóng góp của Lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Oai đối với sự phát triển chung của địa phương.

Nổi bật là, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu với 16 đợt trực cao điểm, bảo vệ an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Quý

Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026, đạt 100% chỉ tiêu; huy động trên 1.000 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia chữa cháy 6 vụ hỏa hoạn, phòng chống ngập úng và giúp đỡ nhân dân vận chuyển đồ đạc, tài sản, bảo đảm an toàn; phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà 986 lượt người thuộc đối tượng chính sách.

Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu với UBND xã tổ chức khai quật, lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 38 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác giám định ADN, đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo xã trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô trên địa bàn xã. Ảnh: Mai Quý

Kết thúc các nhiệm vụ, có 28 lượt tập thể và 68 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. UBND xã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013; Cán bộ, nhân dân và Lực lượng vũ trang xã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen trong tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Hoàng Phan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai đề nghị Lực lượng vũ trang xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, góp phần bảo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo xã trao khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô trên địa bàn xã. Ảnh: Mai Quý

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng giáo dục truyền thống để tất cả cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thực sự là chỗ dựa, là niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà.

Nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội và dân quân tự vệ sát với thực tế chiến đấu.

Nhân dịp này, UBND xã Thanh Oai đã khen thưởng 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô trên địa bàn xã.