Xã Thanh Oai kết nối cơ hội việc làm cho người dân
Không phải đi xa, hàng trăm người lao động và học sinh, sinh viên tại xã Thanh Oai đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với 30 doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại địa phương. Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2026 chính là cầu nối thiết thực, mở ra cơ hội việc làm, học nghề và vay vốn ưu đãi, tạo đòn bẩy vững chắc cho an sinh xã hội vùng nông thôn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-thanh-oai-ket-noi-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-dan-246261110214527871.htm