Xã Thanh Oai kết nối cơ hội việc làm cho người dân

Trong thời gian ngắn, Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nỗ lực này không chỉ nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà còn thể hiện quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý để khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch trong giai đoạn mới.