Xã Thanh Oai giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, xã Thanh Oai đã thực hiện sáp nhập, giảm từ 28 thôn, tổ dân phố xuống còn 14 thôn, tổ dân phố. Việc tinh gọn bộ máy giúp tối ưu hóa công tác quản lý điều hành, song cũng đặt ra những bài toán mới cho lực lượng chức năng.

Lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Thanh Oai. Ảnh: Nguyễn Lý

Khi quy mô các thôn, tổ dân phố mở rộng, không gian quản lý rộng hơn, dân cư đông hơn, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ngày càng lớn. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định rõ phương châm “Lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trọng tâm”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Điểm sáng nổi bật trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại xã Thanh Oai là phát huy hiệu quả vai trò của các Tổ an ninh trật tự cơ sở. Sau khi kiện toàn tổ chức, 14 tổ an ninh trật tự cơ sở với 115 thành viên đã phủ khắp địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”.

Bà Lê Thị Châm - Tổ phó Tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Tân Kiều (xã Thanh Oai) chia sẻ, công việc thường xuyên của lực lượng an ninh trật tự cơ sở là theo dõi tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, nắm bắt tình hình tại địa bàn, phát hiện và báo cáo kịp thời những vụ việc phức tạp, những mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia cùng lực lượng Công an xã tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại nơi công cộng; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đang được xã Thanh Oai duy trì triển khai hiệu quả. Ảnh: Nguyễn Lý

Chỉ tính từ khi được thành lập, lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã tham gia hơn 500 lượt tuần tra ban đêm, cung cấp 22 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Chính những bước chân thầm lặng ấy đã góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc bảo vệ sự bình yên của mỗi thôn, tổ dân phố.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đang được xã Thanh Oai duy trì và nhân rộng, tiêu biểu như các mô hình: “Thôn Ba nhất về an ninh trật tự” (Đoàn kết nhất - An toàn an ninh trật tự nhất - Phong trào hiệu quả nhất”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các thôn, tổ dân phố”; “Hệ thống camera giám sát an ninh”...

Ông Lê Đình Đông - Trưởng thôn Đôn Thư (xã Thanh Oai) cho biết, hiện trên địa bàn thôn đang triển khai mô hình “Thôn Ba nhất về an ninh trật tự”. Xuyên suốt quá trình triển khai, cấp ủy, ban lãnh đạo thôn đã phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở tuyên truyền đến người dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương. Nhờ đó, đã hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, lực lượng Công an xã đã bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các thôn, tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ các buổi đối thoại trực tiếp, hội nghị tuyên truyền, tọa đàm tại khu dân cư đến các nền tảng số như Facebook, Zalo, ứng dụng iHanoi..., những thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, các quy định của pháp luật được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đến người dân. Ý thức cảnh giác, tinh thần phát hiện, tố giác tội phạm trong cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Hồng Hải cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hệ thống camera giám sát an ninh…

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Thanh Oai sẽ tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.