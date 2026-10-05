Xã Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Công an xã Thanh Oai tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trường THPT IVS. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT IVS được cung cấp những kiến thức cơ bản, thiết thực về công tác PCCC và CNCH; nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong trường học, gia đình và nơi công cộng; những biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, cán bộ Công an xã hướng dẫn các nguyên tắc xử lý khi xảy ra tình huống cháy, nổ; kỹ năng báo động, gọi lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn an toàn; cách xử lý trong môi trường có khói, nhiệt độ cao và những tình huống nguy hiểm có thể phát sinh trong quá trình thoát nạn.

Công an xã Thanh Oai tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trường THPT IVS. Ảnh: PV

Cùng với hoạt động tuyên truyền tại trường học, Công an xã Thanh Oai cũng phối hợp với các thôn, tổ dân phố treo băng zôn tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, góp phần đưa thông tin, kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến gần hơn với người dân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đa dạng, thiết thực, xã Thanh Oai tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; từng bước hình thành thói quen chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.