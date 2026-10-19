Xã Thanh Mai xây dựng xã không ma túy

Cán bộ Công an xã Thanh Mai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Đồng Thưởng.

Vì cộng đồng không ma túy

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thanh Mai có diện tích tự nhiên hơn 111 km², 20 thôn bản và trên 7.400 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Trước đặc điểm địa bàn và dân cư, xã xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội.

Kế hoạch xây dựng xã không ma túy tại Thanh Mai đang được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn, với mục tiêu chuyển hóa 100% địa bàn, tiến tới xây dựng địa bàn sạch ma túy; giữ vững các thôn, xóm không có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh người nghiện mới.

Để thực hiện mục tiêu này, xã tập trung rà soát, lập hồ sơ, thống kê và quản lý toàn bộ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện cư trú trên địa bàn; đồng thời áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã lẩn trốn và các điểm tổ chức, mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, trưởng thôn, bản và người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy, không bao che hành vi vi phạm. Việc kiểm tra các khu vực nương rẫy, đồi núi, khe suối, bìa rừng cũng được chú trọng, nhất là vào thời điểm có nguy cơ gieo trồng cây thuốc phiện và các loại cây chứa chất ma túy.

Cùng với các giải pháp trên, xã Thanh Mai đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học trở lên và người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy. Xã cũng duy trì hòm thư tố giác tội phạm hoặc công khai đường dây nóng, đồng thời xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, UBND xã Thanh Mai xác định phòng ngừa là giải pháp chiến lược, lâu dài; chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật liên quan, thường xuyên cập nhật thông tin về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, cũng như phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy. Cùng với đó, xã tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy từ cơ sở.

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống ma túy

Không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” đang lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng tại Thanh Mai. Các tổ chức chính trị - xã hội đều tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục hội viên, đoàn viên và người dân về tác hại của ma túy.

Trong năm 2026 Công an xã đã thành lập các đoàn tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy được 5 buổi với hơn 600 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế phát sinh tệ nạn và hỗ trợ giữ vững an ninh trật tự địa bàn, giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy và hậu quả pháp lý đối với hành vi sử dụng, tàng trữ, buôn bán ma túy. Nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp với Công an trong việc quản lý con em, ngăn ngừa trẻ vị thành niên tiếp xúc với tệ nạn, ý thức phòng ngừa trong cộng đồng tăng lên, đặc biệt ở các khu dân cư, trường học. Đồng thời, số người nghiện mới phát sinh được kiểm soát, một số đối tượng nghiện ma túy tự nguyện đăng ký cai nghiện, tham gia quản lý sau cai, nhiều thanh thiếu niên được tuyên truyền, tư vấn kịp thời, không sa vào tệ nạn ma túy.

Công an xã Thanh Mai tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh. Ảnh: Đồng Thưởng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, Diệp Văn Năm, nhấn mạnh: UBND xã Thanh Mai xác định phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân là yếu tố then chốt, gắn với việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy với thông điệp: “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”.

Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, triệt xóa các đường dây, điểm phức tạp; tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Xây dựng xã không ma túy không chỉ được đánh giá qua số vụ phát hiện, xử lý mà còn ở hiệu quả phòng ngừa người mới sử dụng, giảm tái nghiện và tạo dựng môi trường sống an toàn. Với sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Thanh Mai từng bước thực hiện mục tiêu đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.